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Лукашенко: все горячие конфликты последних десятилетий начинались со стремления Запада подчинить себе весь мир

31 марта 2023 08:24
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С чего начинались все известные горячие конфликты последних десятилетий? С неуемного стремления Запада подчинить себе мир. Об этом заявил Президент Беларуси в пятницу, 31 марта, во время Послания к белорусскому народу и парламенту.

И даже не Запада – одной страны. С перехода самодостаточных, порой очень крепких, действительно независимых стран под внешнее управление, сказал Президент. Он отметил, что оно, как вирус, проникало в политическую жизнь государства либо через действующую власть, либо через оппозицию. Как правило – через элиты, погрязшие в оголтелой коррупции. Тот, кому есть что терять, у кого есть счета в зарубежных банках, будут служить кому угодно и как угодно.

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# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Александр Лукашенко

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