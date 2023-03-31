Что-то похожее есть и в США. Как звучит послание народу за рубежом?

Послание народу очень редкое событие в мировой практике. Лидеры многих государств, как правило, обсуждают дальнейшее развитие страны, перспективы и проблемные вопросы лишь с кабмином или другими чиновниками соответствующего ранга, предпочитая не выступать на публике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этой цепочке народ стоит в самом конце, получая информацию не из первых уст, перемолотую и частичную, которую публикуют местные СМИ.