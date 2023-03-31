Что-то похожее есть и в США. Как звучит послание народу за рубежом?
Послание народу очень редкое событие в мировой практике. Лидеры многих государств, как правило, обсуждают дальнейшее развитие страны, перспективы и проблемные вопросы лишь с кабмином или другими чиновниками соответствующего ранга, предпочитая не выступать на публике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этой цепочке народ стоит в самом конце, получая информацию не из первых уст, перемолотую и частичную, которую публикуют местные СМИ.
В нашей стране Послание Президента является политической традицией и проходит в соответствии с Конституцией Беларуси. Лишь в нескольких странах практикуют такие обращения, например, в Казахстане, Иране и России.
Что-то похожее есть и в США. Правда, звучит послание иначе – «О положении страны». И речь эту слышно лишь в Конгрессе. По традиции президент подводит итоги работы правительства за прошедший год. Результаты неутешительные и вместились в главный тезис выступления Байдена: повышение потолка госдолга страны во избежание дефолта. Видимо, выступления перед народом не проводятся, чтобы лишний раз не злить избирателей плохими новостями.
Похожая тенденция наблюдается и в балтийских странах, а также в Польше. Власти этих государств предпочитают проводить свою политику без народа. Именно верхи решают, сносить ли памятники, вводить ли санкции и под чьим руководством жить. Мнение народа европейская демократия не спрашивает.
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