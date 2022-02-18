Артюх об Украине: «Заблудших, но не предателей, всегда принимают обратно в семью»

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые темы в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рассуждает Юлия Артюх в своей авторской рубрике «Негладко». Юлия Артюх, СТВ:

Тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Это я про учения «Союзная решимость – 2022». На этой неделе довелось побывать на боевых пусках тактическим ракетным комплексом «Точка» на территории участка местности Полесский. Цели поражены. Сила и мощь впечатляют, подготовка и проведение на высшем уровне. Кстати, на учении присутствовал военный атташе Украины, который очень хорошо высказался и по учениям, и по взаимоотношениям между нашими странами. И сказал, что народы Украины и Беларуси – братья.

– Народы Украины и Беларуси – друзья и братья, правда? Александр Балюта, военный атташе Украины в Беларуси:

Не беспокоят совместные учения. Мы просто смотрим и радуемся тому, что ваша армия развита и умеет воевать, защищать свои интересы, свой суверенитет. Это очень важно. Юлия Артюх:

Тем временем в кабинетах Британии идут разговоры о поддержке решения Украины не вступать в НАТО. Конечно, такое решение многие страны поддержали бы. Но как быть со стремлением Украины в НАТО, прописанным в Конституции? Еще в 2018 году Украина подала заявку на членство. С 2020 года имеет статус «партнера с расширенными возможностями». Но буквально 16 февраля пресс-секретарь Госдепа США Джен Псаки обозначила, что вопрос о полноправном членстве Киева в НАТО еще не поднимался. То есть этот вопрос меньше всего интересует Америку. Так уж вышло, что за эти годы не нашлось времени для обсуждения. И все бы ничего, но полноправное членство подразумевает собой не только исполнение прихотей США, но и право голоса. Так вот, право голоса в НАТО Украине никто не даст. Она чужая в этом союзе. Ни уважения, ни стремления улучшить качество жизни людей Украины США точно не испытывает.

Юлия Артюх:

И пока Украина пытается стать своей среди чужих, забыв о славянском братстве, Швеция, например, официально отказалась от членства в НАТО. Процитирую заявление министра иностранных дел Анн Линде в парламенте. «Правительство не намерено подавать заявку на членство в НАТО. Шведская политика безопасности остается неизменной. Свобода от военных альянсов хорошо служит нам и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе». Юлия Артюх:

Правильные слова, «незалежной» Украине тоже бы подошли. Но вернемся к вторжению России в Украину. Ждали, ждали, но не дождались. Но это не потому что это фейк, а, как объявила эстонская разведка, вторжение России в Украину просто переносится на конец февраля. Танки не успели помыть, видимо. А в своем ежегодном отчете по безопасности Эстония вовсе называет РФ и Китай агрессорами в гибридной войне против Украины при опоре на белорусский режим, разумеется. Похоже, что свои сведения эстонская разведка получила прямиком из США. Ну да ладно, оставим. Есть и другие мнения. Немецкий депутат Кра указал на недостоверность обвинений в адрес России о вторжении в Украину. По его словам, это фейк, а вот реальная опасность заключается в возможности нападения Киева на Донбасс. Вообще, есть Минские соглашения, которые как раз регулируют этот момент. Но Зеленский даже не помнит, кто их подписал. И на фоне его амнезии как-то так получилось, что украинский кризис решается через США. США готовы решать проблемы Украины с Россией в диалоге. Ну не бред ли?