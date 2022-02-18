Артюх об Украине: «Заблудших, но не предателей, всегда принимают обратно в семью»
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые темы в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рассуждает Юлия Артюх в своей авторской рубрике «Негладко».
Юлия Артюх, СТВ:
Тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Это я про учения «Союзная решимость – 2022». На этой неделе довелось побывать на боевых пусках тактическим ракетным комплексом «Точка» на территории участка местности Полесский. Цели поражены. Сила и мощь впечатляют, подготовка и проведение на высшем уровне.
Кстати, на учении присутствовал военный атташе Украины, который очень хорошо высказался и по учениям, и по взаимоотношениям между нашими странами. И сказал, что народы Украины и Беларуси – братья.
– Народы Украины и Беларуси – друзья и братья, правда?
Александр Балюта, военный атташе Украины в Беларуси:
Не беспокоят совместные учения. Мы просто смотрим и радуемся тому, что ваша армия развита и умеет воевать, защищать свои интересы, свой суверенитет. Это очень важно.
Юлия Артюх:
Тем временем в кабинетах Британии идут разговоры о поддержке решения Украины не вступать в НАТО. Конечно, такое решение многие страны поддержали бы. Но как быть со стремлением Украины в НАТО, прописанным в Конституции?
Еще в 2018 году Украина подала заявку на членство. С 2020 года имеет статус «партнера с расширенными возможностями». Но буквально 16 февраля пресс-секретарь Госдепа США Джен Псаки обозначила, что вопрос о полноправном членстве Киева в НАТО еще не поднимался. То есть этот вопрос меньше всего интересует Америку. Так уж вышло, что за эти годы не нашлось времени для обсуждения.
И все бы ничего, но полноправное членство подразумевает собой не только исполнение прихотей США, но и право голоса. Так вот, право голоса в НАТО Украине никто не даст. Она чужая в этом союзе. Ни уважения, ни стремления улучшить качество жизни людей Украины США точно не испытывает.
Юлия Артюх:
И пока Украина пытается стать своей среди чужих, забыв о славянском братстве, Швеция, например, официально отказалась от членства в НАТО. Процитирую заявление министра иностранных дел Анн Линде в парламенте.
«Правительство не намерено подавать заявку на членство в НАТО. Шведская политика безопасности остается неизменной. Свобода от военных альянсов хорошо служит нам и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе».
Юлия Артюх:
Правильные слова, «незалежной» Украине тоже бы подошли. Но вернемся к вторжению России в Украину. Ждали, ждали, но не дождались. Но это не потому что это фейк, а, как объявила эстонская разведка, вторжение России в Украину просто переносится на конец февраля. Танки не успели помыть, видимо. А в своем ежегодном отчете по безопасности Эстония вовсе называет РФ и Китай агрессорами в гибридной войне против Украины при опоре на белорусский режим, разумеется. Похоже, что свои сведения эстонская разведка получила прямиком из США. Ну да ладно, оставим. Есть и другие мнения.
Немецкий депутат Кра указал на недостоверность обвинений в адрес России о вторжении в Украину. По его словам, это фейк, а вот реальная опасность заключается в возможности нападения Киева на Донбасс. Вообще, есть Минские соглашения, которые как раз регулируют этот момент. Но Зеленский даже не помнит, кто их подписал. И на фоне его амнезии как-то так получилось, что украинский кризис решается через США. США готовы решать проблемы Украины с Россией в диалоге. Ну не бред ли?
Юлия Артюх:
Интересное мнение выразил полковник СБУ Олег Стариков в эфире украинского телеканала о выгоде США от войны в Европе. Запугать людей информационно, чтобы банки перевели свои капиталы из Европы в США. На фоне шумихи возле Украины отвлечь американских граждан от внутренних проблем, коих тоже немало.
Ну а генсек НАТО обеспокоен отводом российских войск. Может, еще из России вывести российские войска в целом? Не надо паники, Россия, в отличие от некоторых, слово держит. И пока ей пытаются навязать какое-то там вторжение, мирно проводит учения, в том числе союзные с Беларусью. Уж сколько раз твердили миру: война опасна и трудна. И Беларуси, и России война совсем уж не нужна.
А закончу словами нашего Президента из Послания Национальному собранию и народу: «Мы вернем Украину в лоно славянства». И правда, заблудших, но не предателей, всегда принимают обратно в семью. Дорога назад еще есть.