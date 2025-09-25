Нереальная идея может стать реальным бизнесом – как прошёл Детский экономический форум

Площадка юных для идей будущего. В рамках VII инвестиционного форума «Могилевский район – территория возможностей» прошел Детский экономический форум. Учащиеся дошкольных и средних школ представили 29 оригинальных проектов – от игрушек и сувениров до экокухни и школьного мерча. Особое внимание привлек проект девятиклассницы Речковской средней школы, которая завоевала первое место с концептом «Белорусский вайб: этно-шоп». В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Лилия Акулова, учащаяся 9-го класса Речковской средней школы Могилевского района и Анна Драгель, руководитель проекта, учитель биологии Речковской средней школы Могилевского района. Илья Нечаев, ведущий:

Давайте начнем сначала. Что это такое за слова, собранные вместе: белорусский вайб, этно-шоп.

Анна Драгель, руководитель проекта, учитель биологии Речковской средней школы Могилевского района:

Белорусский вайб – это белорусская атмосфера. В атмосфере белорусских традиций, символов. Этно-шоп – это символы, так скажем, орнаменты, которые мы использовали в наших украшениях и изделиях. Илья Нечаев:

Расскажите в целом про ваш проект. Анна Драгель:

Вот уже пятый раз, пятый год мы участвуем в Детском экономическом форуме. Это такой форум, проводимый в рамках взрослого экономического форума. Упор в 2025 году был именно на 80-летие Великой Победы. Плюс нужно было делать акцент на формирование финансовой грамотности. Также мы очень хотели, чтобы наш проект был очень ярким, красочным, запоминающимся. Таким оригинальным, не как у всех. Я считаю, что у нас это получилось. Александр Меженный, ведущий:

Цели, которые стоят перед форумом непосредственно – это научить детей правильно распоряжаться денежными знаками или умение зарабатывать, или сделать то, что тебе близко душе и из-за этого еще извлечь экономическую прибыль? Я правильно понимаю?

Анна Драгель:

Скорее, да. Александр Меженный:

Насколько активно они к этому предрасположены или для них зарабатывание денежных знаков совсем не их профиль? Пускай родители зарабатывают. Анна Драгель:

Для начала мы спрашивали идеи детей. У детей очень много идей. Как сказала наша методистка Ольга Александровна Полоник, что детские идеи дорогого стоят. Я согласна с ней. Этот проект показывает, что любая, казалось бы, нереальная идея может стать реальным проектом и даже реальным бизнесом. Александр Меженный:

Как это происходит? Потому что в моем понимании дети должны просто хватать учителей за руку и говорить, что давайте организуем вот это. Давайте проведем вот это. Я хочу сделать вот так, помогите мне где-то это продвинуть. Как на самом деле происходит у вас в школе?

Лилия Акулова, учащаяся 9-го класса Речковской средней школы Могилевского района:

У нас проходят мероприятия, в которых дети принимают активное участие. Там уже им рассказывают и предлагают, что давайте сделаем, например, такой кружок рукоделия, в котором мы будем делать какие-нибудь изделия ручной работы. Дети с восторгом говорят, что давайте, пойдем. Александра Каштанова, ведущая:

Расскажите, как вам пришла идея все это создавать? Это изначально было вашим хобби – такая кропотливая ручная работа? Это же такие необычные брошки, которые не просто так сделать. Не за один вечерок каждая девочка такое сможет сотворить. Расскажите, как все начиналось? Как вы придумали вот так все это на холсте или, скажем, на ткани воплотить?