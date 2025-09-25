Лавров и Рубио «сверили часы» по вопросу двусторонних отношений

На встрече в Нью-Йорке глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсуждали вопросы двусторонних отношений и возможности восстановления контактов в политической сфере. Об этом пишет РИА Новости.

«Проведена «сверка часов» по всему комплексу двусторонней повестки дня, включая перспективы восстановления общественно-политических контактов», – говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.

Собеседники подтвердили желание нормализовать диалог, оживить работу дипломатических миссий и продолжить взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами.

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