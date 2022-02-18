На территории Минской области к референдуму сформировали 24 комиссии. Какой график работы?

Новости Беларуси. Только в Смолевичском районе создан 31 участок для голосования, в том числе 10 – в городе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В список избирателей включены почти 40 тысяч человек.

Болеющие COVID-19 также смогут принять участие в референдуме. В этом случае члены комиссии приедут домой или на машине скорой помощи отвезут на закрытый участок для голосования. Также задействуют волонтеров. Они будут помогать избирателям, у которых есть проблемы со здоровьем. Например, слабовидящим людям.

Валентина Журомская, председатель Смолевичской районной комиссии по референдуму:

Участковые комиссии работают по расписанию с 16:00 до 19:00. В день досрочного голосования, которое состоится с 22 февраля по 26-е, будут работать по расписанию с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00. В это время граждане могут прийти на свой участок, где они зарегистрированы, и просмотреть списки, по которым они придут голосовать.

На территории Минской области уже сформированы 24 территориальные комиссии. Из них 1 – областная, 22 – районные и 1 – городская в Жодино.

Читайте также:

«Что реально в интересах белорусских граждан?» Актив Бреста собрался для обсуждения изменений Конституции

Международные наблюдатели от СНГ посетили Минскую областную комиссию по голосованию

«Человек так не может жить, он должен включаться в жизнь общества». Всем ли белорусам нужно идти на референдум?