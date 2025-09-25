Новые виды разрабатываются 12-15 лет. Специалист рассказала, как создаются сорта картофеля

Незаменимый продукт на наших столах. Он не только сытен и вкусен, но и полезен для здоровья. Богат витаминами С и В6, калием и магнием. Эти вещества поддерживают здоровье сердца, помогают регулировать уровень сахара в крови и способствуют хорошему пищеварению.

Анна Меркушевич, корреспондент: Картошка для белорусов – это овощ номер один, но не зря же нас называют бульбашами. Все же есть те сорта, которые белорусы любят особенно. Какие это сорта, сколько они создаются и можно ли приготовить пюре красного цвета? Сегодня узнаем.

Это теплицы научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству. На стеллажах в горшочках высеяны гибридные семена второго хлеба. Лучшие клубни в следующем году попадут в поле.

Юлия Гунько, заведующий отделом селекции картофеля Научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству:

Чтобы создать новый сорт картофеля, нужно минимум 12-15 лет, иногда и больше. Нужно как минимум 60 гектар полей, три теплицы и научно-практический центр, потому что каждая лаборатория в нашем центре занимается оценкой, будь то биохимическая оценка, пригодность к промышленной переработке или же устойчивость к различным заболеваниям.

Как видим, не все так просто. За 95 лет существования центра здесь создали более 140 сортов картофеля различного целевого назначения.

Юлия Гунько:

Для каких целей? Для получения товарной продукции в ранние летние сроки. Есть сорта, которые пригодны для промышленной переработки, то есть по своему биохимическому составу они подходят для производства различных видов картофелепродуктов. Есть сорта для длительного хранения.