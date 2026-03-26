На Лепельском полигоне проходит тактико-специальное учение 120-й отдельной механизированной бригады

На Лепельском полигоне проходит тактико-специальное учение разведывательных сил 120-й отдельной механизированной бригады. Основная задача – отработать поиск, блокировку и нейтрализацию диверсионно-разведывательных групп условного противника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внимание уделяется тесному взаимодействию разведчиков с расчетами артиллерии и операторами беспилотных летательных аппаратов. В ходе маневров разведчики совершают марш-броски, проводят осмотр местности, отрабатывают навыки маскировки и скрытного передвижения.

Максим Вольфович, начальник штаба – первый заместитель командира 120-й отдельной механизированной бригады:

Ряд подразделений бригады, имеющих соответствующую подготовку, имеют задачу вести действие по обозначению противника. Они находятся в указанных мной районах. Естественно, личный состав, принимающий участие подразделений сил и средств разведки бригады, эти районы должен обнаружить, определить координаты, определить положение, состояние, характер, как подразделений, так и скрытых объектов противника, и представить в штаб для того, чтобы мы эту информацию проанализировали, обработали и в том числе оценили действия начальника разведки бригады.

Учение позволяет довести до автоматизма алгоритмы совместных действий различных родов войск. Это необходимо для обеспечения безопасности и территориальной целостности страны в современных условиях.