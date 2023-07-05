Официальный представитель МЧС напомнил о правилах безопасности в купальный сезон. Они помогут спасти жизнь

По данным ВОЗ, утопления занимают третье место среди причин смерти от непреднамеренных травм. В первую очередь в зоне риска дети, оставленные без присмотра, а чаще всего трагедии происходят именно летом, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

Из-за высокой гибели на воде МЧС совместно с другими ведомствами проводят целый комплекс профилактических мер: это и рейды по пляжам, где граждан информируют о правилах безопасного купания. Взяты на контроль и несанкционированные места отдыха. Проводится авиационный мониторинг, на пляжах дежурят сотрудники ОСВОД. Как не стать жертвой воды и что делать, если вы оказались очевидцем трагедии? Об этом и не только поговорим с официальным представителем МЧС Беларуси Евгением Барановским. Сергей Шуманский:

Мы говорим: с началом купального сезона, купальный сезон. Что мы имеем в виду под понятием «купальный сезон»? Некоторые же у нас купаются и зимой, и в апреле. Когда начинается этот проблемный купальный сезон? Когда для белорусских спасателей начинается купальный сезон?

Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси:

В соответствии с законодательством, купальный сезон установлен. Он начинается с 1 мая. Безусловно, активная работа начинается еще до, чтобы подготовить инфраструктуру, силы и средства к защите людей и охране их здоровья на воде. Но, как правило, активность проявляется с моментом прихода тепла. Это где-то начало июня. В июне люди уже активно начинают посещать водоемы, проводить свой досуг именно там. Сергей Шуманский:

Соответственно с этого момента вы уделяете максимальное внимание пляжам и местам отдыха у воды? Евгений Барановский:

Безусловно. Для нас и пляжи, и места отдыха, более того, акцент делается и на стихийных местах купания, потому что не всегда… Практика показывает, очень часто люди выбирают места, не предназначенные для купания, то есть места, где не создана соответствующая инфраструктура, где наши спасатели не дежурят. Поэтому и там мы проводим и профилактическую работу, и организовываем отдельные дежурства наших спасателей, чтобы уберечь каждого человека. Сергей Шуманский:

Понятное дело, что уберечь каждого невозможно. Что говорит статистика с начала этого купального сезона по несчастным случаям? 47 человек погибли с 1 июня. Статистика по несчастным случаям на воде

Евгений Барановский:

С начала этого купального сезона, возьмем с 1 июня, уже погибли 47 человек на воде, из них шестеро детей. Примерно столько же получили своевременную помощь. 45 человек были спасены, из них 16 детей. Это непредвиденные ситуации, при которых понадобилась помощь наших спасателей. Сергей Шуманский:

С детьми более-менее понятно: где-то недосмотрели взрослые, где-то дети, не умеючи плавать, зашли поглубже. А со взрослыми? Действительно ли причиной в большинстве случаев является алкоголь? 30 % смертей на воде происходит по причине алкогольного опьянения

Евгений Барановский:

Алкоголь, по статистике, 30 % случаев по причине опьянения. Если мы рассматриваем гибель людей на воде, причины очень разные, обстоятельств абсолютно различные. Буквально на прошлой неделе зафиксировали случай утопления в колодце. Где-то человек пошел на рыбалку один, никому не сказал, а в конечном итоге наши спасатели обнаружили тело. Это и купание в искусственных водоемах, где это запрещено. Конечно, когда человек выпивает, он теряет сознательный элемент и не соблюдает элементарные требования безопасности. Сергей Шуманский:

Мы подошли к теме требований безопасности. Что включает в себя понятие «безопасность на воде»? Напоминаем основные правила безопасности на воде – это поможет сохранить жизнь

Евгений Барановский:

Безопасность на воде включает в себя широкий комплекс поведенческих норм. В первую очередь ответственное отношение к тому, что ты делаешь на пляже. Почему мы ратуем, чтобы люди отдыхали на специально разрешенных пляжах, где предусмотрены все необходимые условия безопасности, где есть инфраструктура, дежурят спасатели? Как раз первое правило – это купаться в специально отведенных местах. Даже если там произойдет несчастный случай, спасатели обязательно придут на помощь. Буквально 22 июня был показательный элемент. Купался подросток 2009 года рождения, начал тонуть, мужчина пенсионного возраста начал помогать. В итоге что-то пошло не так, и они оба начали тонуть. Но с учетом, что это был разрешенный пляж, специально предназначенный для купания, дежурили спасатели, наш работник оказал необходимую помощь. Этот день стал героическим. Фактически шесть случаев спасения мы зафиксировали за 22 июня. И здесь уже можно сказать на конкретном примере: вот вам разрешенный пляж, вот оказанная помощь спасателей. И случаи, когда люди выбирают стихийные места для купания, которые завершаются, к сожалению, не всегда хорошо. Для нас самое главное правило – это выбор соответствующего места для досуга у воды. А дальше есть дополнительные рекомендации. Все прекрасно понимают, что есть зоны ограничения, выделенные буями. На самом деле это связано не только с удаленностью от берега и глубиной, а также наличием маломерных судов, которые могут нести опасность для купающихся.

Евгений Барановский:

Элементарные правила, как заходить в воду. Нельзя заходить в воду разгоряченным. Рассчитывать свои силы. Очень много случаев, когда человек решил переплыть речку либо заплыть очень далеко. В конечном итоге устал и ему потребовалась помощь. Все эти вещи нужно учитывать и принимать во внимание. Иногда судороги берут, люди начинают паниковать. Как раз паника в данном случае выступает своеобразных блокиратором принятия рациональных решений. Казалось бы, можно было спокойно лечь на спину, позвать на помощь либо двигаться по направлению к берегу, но при паническом настроении человек начинает делать не совсем разумные вещи. Если мы говорим про детей, то здесь всех случаем можно было избежать. А самое главное решение этой проблемы – если маленький ребенок, не отпускать его ни на шаг, держать на расстоянии вытянутой руки. Если это уже подростковый возраст, обязательно проговаривать правила безопасности, не стесняться общаться со своим ребенком, доносить до него эти трагические примеры, что может случиться, что нельзя баловаться, что шалость с водой ни к чему хорошему не приведет. У нас многие люди любят матрацы, надувные устройства. Это тоже большая проблема. Во-первых, для тех, кто не умеет плавать. Что-то произошло, матрац сдулся, столкнулся с чем-то. Что будешь делать? Помощи можно ни от кого и не дождаться. Каждый раз, когда вы начинаете задумываться об отдыхе, о своем досуге, нужно в том числе прорабатывать вопросы безопасности. Сергей Шуманский:

Давайте будем реалистами. Все прекрасно понимают, что все равно на не обустроенных для купания пляжах будут собираться люди и купаться там. Допустим, там происходит ЧП – тонет человек. Как скоро туда может прибыть помощь? ЧП на диком пляже. Как скоро смогут прибыть спасатели?

Евгений Барановский:

Вы правильно говорите, что человек все равно идет на риск, не осознавая опасности, которые могут его окружать. Мы фиксируем такие случаи постоянно. Здесь и в рамках профилактических рейдов наблюдаем такие ситуации, и в рамках нашей акции по мониторингу при помощи авиации, когда мы обеспечиваем надзор за ситуацией пожарной опасности в лесах, параллельно пролетаем через водоемы и видим эти стихийные массовые места купания, где не предусмотрена инфраструктура для безопасности. Здесь Министерством по чрезвычайным ситуациям предусмотрены соответствующие решения. К примеру, там, где не хватает сил и средств ОСВОД, созданы штатные водолазно-спасательные службы. Их восемь по стране. 176 спасательных групп дополнительно выделено, и на купальный сезон они функционируют по всей стране. Более того, понимая ситуацию на земле, мы знаем, что в каких-то районах люди все равно купаются, даже если там не соблюдаются требования безопасности. Наши профилактические группы обязательно посещают эти места, разговаривают с людьми, проводят беседы. И организовываем дежурства наших спасателей, чтобы, если вдруг что-то произойдет, оказать помощь. Опять же, не везде так можно сделать. Поэтому там, где нет спасателей и человек идет на осознанный риск, помощь может и не прийти вообще. Если ты один ушел купаться и никого рядом нет, будем потом заниматься поисково-спасательными работами.