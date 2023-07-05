5 детей утонули в июне 2023-го. Правила от спасателей, которые помогут обезопасить ребёнка на пляже
Всем известно, что лучший летний отдых – это время, проведенное у воды. Будь то плавание, рыбалка, катание на лодках, катамаранах, гидроциклах или просто загорание на солнце. Но, к сожалению, вода может доставлять не только удовольствие, но и привести к трагическим последствиям, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.
Василий Николайчук, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:
Отдыхайте с умом, трезво, с пользой для себя, своей семьи, с пользой для детей. Что касается детей, мы всегда рекомендуем во время отдыха у воды держать детей на расстоянии вытянутой руки. Не 10-15 метров. Не я здесь, смотрю в гаджет, веду беседы с собеседником, а мой ребенок плещется в воде. Пришли к воде – будьте, пожалуйста, рядом с ребенком.
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Пляжная пора в Беларуси стартует в мае и продолжается до сентября. Это по правилам. Но, как водится, каждый открывает купальный сезон тогда, когда ему захочется, вопреки предупреждениям и запретам.
Особенно много утопленников в мае и июне, отмечают специалисты. К этому времени вода еще недостаточно прогрелась, а потому перепад температур негативно сказывается на организме. Как итог – переохлаждение, спазмы и судороги. Например, такая статистика: только в июне 2023 года в водоемах страны утонули уже пять детей.
Елена Яскевич, старший прокурор управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
Призываем взрослых быть внимательнее к детям. Чужих детей не бывает, поэтому не оставляйте без внимания любой факт пребывания несовершеннолетних у воды. Родители, предостерегайте детей и регулярно напоминайте о правилах безопасности. Наблюдайте за детьми у воды, помните, что купание должно происходить только в разрешенных местах, где дежурят спасатели. Не позвольте отдыху обернуться трагедией.
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