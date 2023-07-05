400 оборудованных пляжей, 211 спасательных постов. Вот что делают в Беларуси для безопасного отдыха у воды

Всем известно, что лучший летний отдых – это время, проведенное у воды. Будь то плавание, рыбалка, катание на лодках, катамаранах, гидроциклах или просто загорание на солнце. Но, к сожалению, вода может доставлять не только удовольствие, но и привести к трагическим последствиям, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Охраной жизни людей на водах занимаются 68 спасательных станций ОСВОД и 211 спасательных постов. Казалось бы, почему тогда белорусы продолжают гибнуть на воде? Ответ прост. Все дело в том, что так называемая береговая охрана, как правило, следит только за специально оборудованными местами для купания. Все остальное – на страх и риск самих отдыхающих. А они часто пренебрегают рекомендациями МЧС.

Всего в стране насчитывается почти 400 официальных пляжей, девять из них в столице.

Василий Николайчук, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:

В черте Минска у нас девять пляжей, шесть пляжей на Цнянском водохранилище, два пляжа на водохранилище Дрозды и один пляж на Комсомольском озере.

Все к услугам жаждущих отдохнуть у воды: прокат катамаранов и лодок, кафе и магазинчики, душевые кабинки, раздевалки, урны для мусора и самое главное – безопасное дно. А сам пляж – одна большая песочница. Такая картина с успехом заменяет дорогостоящие курорты и заграничные страны. Вековые сосны и соломенные шляпки беседок создают впечатления нахождения на самом настоящем море.

Марина Макарова, начальник службы по содержанию городских лесов, пляжей и МКАД Минского лесопаркового хозяйства:

Ежегодно мы разрабатываем программу развития пляжей, подтвержденную в Мингорисполкоме, и на основании этой программы дополняем. Старое, непригодное оборудование демонтируем и устанавливаем новое, более современное. В этом году для комфорта отдыхающих установлено более 500 единиц оборудования. Часть оборудования изготовлена и установлена силами предприятий. В основном это беседки, деревянные столы со стульями, скамьи-дуэты для тихого, спокойного отдыха и лежаки. В этом году мы дополнительно установили 250 лежаков.

Еще 19 мест для купания с лежаками и беседками оборудованы вблизи белорусской столицы. В каждой такой точке дежурит бригада ОСВОД: водолазы, два катера и все необходимое оборудование для спасения и оказания первой помощи. Однако весь этот спасательный арсенал, к сожалению, бесполезен, если отдыхающие теряют голову и забывают об элементарных правилах безопасности. Ведь, как известно, спасение утопающих – в первую очередь дело рук самих утопающих.

По нормам, установленным еще в советское время, в реках, скорость течения которых превышает полметра в секунду, купаться нельзя. В водных потоках системы Немана, Вилии и Западной Двины она в три раза больше. Как следствие, говорят ученые, у берегов возникают завихрения. При изменении русла предугадать их появление в новом месте практически невозможно, поэтому белорусскими спасателями подготовлена республиканская карта разрешенных для купания пляжей.

Егор Никитенко, главный специалист главного управления аварийно-спасательных служб и реагирования на ЧС МЧС Беларуси:

Там водолазы присутствуют постоянно. Кроме служб спасения ОСВОД, есть службы спасения МЧС, которые постоянно привлекаются, задействуются для организации охранных мероприятий на воде. Однако все равно находятся так называемые робинзоны, которым подавай дикий пляж без людей, с эффектным обрывистым берегом и приличной глубиной. Чтобы и селфи сделать, и в воду прыгнуть.