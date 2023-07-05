Что делать, если стали свидетелем утопления? В ОСВОД объяснили пошагово
Всем известно, что лучший летний отдых – это время, проведенное у воды. Будь то плавание, рыбалка, катание на лодках, катамаранах, гидроциклах или просто загорание на солнце. Но, к сожалению, вода может доставлять не только удовольствие, но и привести к трагическим последствиям, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.
Дети могут не знать, как правильно вести себя на воде, а взрослые порой не пытаются им это объяснить. Тем временем выезды скорой к местам трагедий у воды становятся все более частыми. Что делать, если вы стали свидетелем ЧП?
Василий Николайчук, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:
Во-первых, надо дать знать всем окружающим, что вы видите. Во-вторых, сразу звонить в службы спасения – 112, 101, скорую помощь «103». Четко указывать место, где вы находитесь, чтобы спасатели не искали вас, место, где необходимо оказывать помощь человеку. Любые подручные средства, чтобы не было прямого контакта с человеком, который тонет: шесты, ремни, доски. В прошлом году нашими спасателями Минской городской организации ОСВОД на воде во время купания 23 людям была оказана помощь, они были спасены.
В МЧС напоминают: нельзя подплывать к судам и использовать водный транспорт в местах для купания, не следует допускать на воде разного роды игры, например, в шутку топить людей. Не купайтесь в одиночку в вечернее и ночное время суток.
Эти простые, но такие важные правила помогут сохранить жизнь. Средняя температура воды в реках сейчас 15 градусов, в стоячих водоемах – от 20 до 23. Обещают, что в июле температурный режим повысится. Первые две декады будут теплыми, так что жаркие дни еще впереди, потому берегите себя и своих близких.
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