Что делать, если стали свидетелем утопления? В ОСВОД объяснили пошагово

Всем известно, что лучший летний отдых – это время, проведенное у воды. Будь то плавание, рыбалка, катание на лодках, катамаранах, гидроциклах или просто загорание на солнце. Но, к сожалению, вода может доставлять не только удовольствие, но и привести к трагическим последствиям, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Дети могут не знать, как правильно вести себя на воде, а взрослые порой не пытаются им это объяснить. Тем временем выезды скорой к местам трагедий у воды становятся все более частыми. Что делать, если вы стали свидетелем ЧП?

Василий Николайчук, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:

Во-первых, надо дать знать всем окружающим, что вы видите. Во-вторых, сразу звонить в службы спасения – 112, 101, скорую помощь «103». Четко указывать место, где вы находитесь, чтобы спасатели не искали вас, место, где необходимо оказывать помощь человеку. Любые подручные средства, чтобы не было прямого контакта с человеком, который тонет: шесты, ремни, доски. В прошлом году нашими спасателями Минской городской организации ОСВОД на воде во время купания 23 людям была оказана помощь, они были спасены.