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«Готовы к несению сложной милицейской службы». Посмотрите, как прошёл выпуск курсантов в Могилёвском институте МВД

25 июня 2022 10:07
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Новости Беларуси. Первые звезды упали на погоны курсантов Могилевского института МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 100 парней и девушек получили дипломы о высшем образовании и первое офицерское звание «лейтенант».

«Готовы к несению сложной милицейской службы». Посмотрите, как прошёл выпуск курсантов в Могилёвском институте МВД-1

Молодые сотрудники направятся нести службу в практические подразделения по всей стране. Звезды на плечах – это большая ответственность.

«Готовы к несению сложной милицейской службы». Посмотрите, как прошёл выпуск курсантов в Могилёвском институте МВД-4

Основные ориентиры – служение Родине, верность присяге, гражданскому и служебному долгу.

«Готовы к несению сложной милицейской службы». Посмотрите, как прошёл выпуск курсантов в Могилёвском институте МВД-7

Юрий Шкаплеров, первый заместитель начальника Могилевского института МВД:
Силовые учреждения высшего образования, помимо того, что осуществляют отбор на этапе поступления в учреждения образования, точно так же осуществляется отбор во время обучения. И до выпуска доходят самые лучшие, самые подготовленные не только в теоретическом плане, но и психологически готовы к несению сложной милицейской службы.

«Готовы к несению сложной милицейской службы». Посмотрите, как прошёл выпуск курсантов в Могилёвском институте МВД-10

Прощание с вузом получилось очень трогательным. Уже традиционный марш «Прощание славянки» и монетки в воздухе, которые подкидывают выпускники как символ следующих звезд на погонах, прибавили строгим мундирам еще большей торжественности.

Погоны, диплом и заветное «да». Новоиспеченный офицер сделал предложение девушке прямо на выпускном. Подробнее здесь.

«Готовы к несению сложной милицейской службы». Посмотрите, как прошёл выпуск курсантов в Могилёвском институте МВД-13

«Готовы к несению сложной милицейской службы». Посмотрите, как прошёл выпуск курсантов в Могилёвском институте МВД-15

Могилевский вуз готовит будущих оперуполномоченных, участковых, инспекторов по делам несовершеннолетних и специалистов для Госавтоинспекции.

«Готовы к несению сложной милицейской службы». Посмотрите, как прошёл выпуск курсантов в Могилёвском институте МВД-18

Дождь из монет и дипломы из рук министра. Как прошел выпускной в Академии МВД, читайте здесь.

# Милиция Беларуси # общество # Юрий Шкаплеров # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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