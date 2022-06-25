«Готовы к несению сложной милицейской службы». Посмотрите, как прошёл выпуск курсантов в Могилёвском институте МВД

Новости Беларуси. Первые звезды упали на погоны курсантов Могилевского института МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 100 парней и девушек получили дипломы о высшем образовании и первое офицерское звание «лейтенант».

Молодые сотрудники направятся нести службу в практические подразделения по всей стране. Звезды на плечах – это большая ответственность.

Основные ориентиры – служение Родине, верность присяге, гражданскому и служебному долгу.

Юрий Шкаплеров, первый заместитель начальника Могилевского института МВД:

Силовые учреждения высшего образования, помимо того, что осуществляют отбор на этапе поступления в учреждения образования, точно так же осуществляется отбор во время обучения. И до выпуска доходят самые лучшие, самые подготовленные не только в теоретическом плане, но и психологически готовы к несению сложной милицейской службы.

Прощание с вузом получилось очень трогательным. Уже традиционный марш «Прощание славянки» и монетки в воздухе, которые подкидывают выпускники как символ следующих звезд на погонах, прибавили строгим мундирам еще большей торжественности. Погоны, диплом и заветное «да». Новоиспеченный офицер сделал предложение девушке прямо на выпускном. Подробнее здесь.

Могилевский вуз готовит будущих оперуполномоченных, участковых, инспекторов по делам несовершеннолетних и специалистов для Госавтоинспекции.