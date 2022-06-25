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Президенты Беларуси и России обменялись поздравлениями по случаю 30-летия со дня установления дипотношений

25 июня 2022 07:40
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Беларусь и Россия 25 июня отмечают 30-летие со дня установления дипломатических отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По случаю знаменательной даты Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись поздравлениями.

Президенты Беларуси и России обменялись поздравлениями по случаю 30-летия со дня установления дипотношений-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наши страны прошли за это время большой совместный путь, заложив прочный фундамент всестороннего стратегического партнерства и углубленной интеграции. Для двух народов ориентированность на тесное плодотворное сотрудничество является естественным процессом, предопределенным их географической близостью, создававшимися веками неразрывными культурными и духовными узами, общим героическим прошлым. Убежден, что укрепление конструктивного взаимодействия между Минском и Москвой как в рамках Союзного государства, так и в составе других межгосударственных объединений создает необходимые условия для успешного преодоления глобальных вызовов и угроз.

Лукашенко: «Мы преодолеем все невзгоды и препятствия, особенно в экономике». Подробнее здесь.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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