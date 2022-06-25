Президенты Беларуси и России обменялись поздравлениями по случаю 30-летия со дня установления дипотношений

Беларусь и Россия 25 июня отмечают 30-летие со дня установления дипломатических отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По случаю знаменательной даты Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись поздравлениями.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наши страны прошли за это время большой совместный путь, заложив прочный фундамент всестороннего стратегического партнерства и углубленной интеграции. Для двух народов ориентированность на тесное плодотворное сотрудничество является естественным процессом, предопределенным их географической близостью, создававшимися веками неразрывными культурными и духовными узами, общим героическим прошлым. Убежден, что укрепление конструктивного взаимодействия между Минском и Москвой как в рамках Союзного государства, так и в составе других межгосударственных объединений создает необходимые условия для успешного преодоления глобальных вызовов и угроз.