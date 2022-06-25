Погоны, диплом и заветное «да». Новоиспечённый офицер сделал предложение девушке прямо на выпускном

Новости Беларуси. Первые звезды упали на погоны курсантов Могилевского института МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 100 парней и девушек получили дипломы о высшем образовании и первое офицерское звание «лейтенант».

Не только новые погоны, диплом, но и заветное «да» получил выпускник Могилевского института МВД Даниил Кабков.