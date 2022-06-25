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Погоны, диплом и заветное «да». Новоиспечённый офицер сделал предложение девушке прямо на выпускном

25 июня 2022 10:04
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Новости Беларуси. Первые звезды упали на погоны курсантов Могилевского института МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 100 парней и девушек получили дипломы о высшем образовании и первое офицерское звание «лейтенант».

Не только новые погоны, диплом, но и заветное «да» получил выпускник Могилевского института МВД Даниил Кабков.

Погоны, диплом и заветное «да». Новоиспечённый офицер сделал предложение девушке прямо на выпускном-1

Новоиспеченный офицер решил не упускать красивого момента и сделал своей девушке предложение.

Погоны, диплом и заветное «да». Новоиспечённый офицер сделал предложение девушке прямо на выпускном-4

Даниил Кабков, выпускник Могилевского института МВД:
Я решил сделать своей девушке предложение за оказанную взаимопомощь, поддержку. Я ее очень сильно люблю и не хочу проводить свою жизнь без такого человека в своей жизни.

Погоны, диплом и заветное «да». Новоиспечённый офицер сделал предложение девушке прямо на выпускном-7

«Готовы к несению сложной милицейской службы». Посмотрите, как прошел выпуск курсантов в Могилевском институте МВД.

# Милиция Беларуси # общество # Даниил Кабков # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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