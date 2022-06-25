Погоны, диплом и заветное «да». Новоиспечённый офицер сделал предложение девушке прямо на выпускном

Новости Беларуси. Первые звезды упали на погоны курсантов Могилевского института МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 100 парней и девушек получили дипломы о высшем образовании и первое офицерское звание «лейтенант».
Не только новые погоны, диплом, но и заветное «да» получил выпускник Могилевского института МВД Даниил Кабков.
Новоиспеченный офицер решил не упускать красивого момента и сделал своей девушке предложение.
Даниил Кабков, выпускник Могилевского института МВД:
Я решил сделать своей девушке предложение за оказанную взаимопомощь, поддержку. Я ее очень сильно люблю и не хочу проводить свою жизнь без такого человека в своей жизни.
«Готовы к несению сложной милицейской службы». Посмотрите, как прошел выпуск курсантов в Могилевском институте МВД.