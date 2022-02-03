Одно из колец не раскрылось. Чем запомнились церемонии открытия Олимпийских игр
Новости Беларуси. Зимние Олимпийские игры-2022. С каким настроением подходят белорусские спортсмены к самому важному соревнованию, готовы ли они выложиться на полную и в каких видах спорта их ждут медали? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, что отдельный вид искусства – это открытие Олимпиады. Я всегда с огромным удовольствием смотрю, какие постановки – целые действия, спектакли разыгрываются. Из наших гостей кто-то помнит, какая Олимпиада произвела наибольшее впечатление именно своим открытием?
Юлия Комлева, председатель Белорусского союза конькобежцев:
Мне очень понравилось открытием Олимпиады в Сочи. Его ставил Илья Авербух – известный постановщик ледовых шоу.
Наталья Надольская:
Это когда кольцо не загорелось?
Юлия Комлева:
Вы знаете, не помню.
Наталья Надольская:
Одно из олимпийских колец не раскрылось, по-моему?
Юлия Комлева:
Возможно. Действительно вы говорите, что это на самом деле праздник по массовости, по тому количеству людей, которые задействованы, по декорациям. И какие-то очень положительные эмоции вызывает. Сейчас, я думаю, тоже китайцы готовятся. Конечно, это будет без зрителей – это уже немножко другое, когда нет этой сцепки со зрителем, атмосферы. Но все равно это большой праздник – церемония открытия Олимпийских игр.
Наталья Надольская:
Я помню, 14 лет назад мы тоже, сидя в ньюсруме, журналисты смотрели прямую трансляцию открытия Олимпийских игр из национального олимпийского стадиона, его еще называют «Птичье гнездо». Это были потрясающие постановки, мероприятия. Леонид Яковлевич, вы, наверное, каждую Олимпиаду открытие смотрите? Какая-то запомнилась особенно чем-то?
Леонид Хроменков, почетный член НОК Беларуси, заслуженный тренер БССР, мастер спорта Беларуси:
Знаете, мне больше запомнилась Олимпиада в Токио. Сделано настолько профессионально и красиво, что я просто сидел, как зачарованный смотрел. Естественно, первая Олимпиада, когда была в Лиллехаммере в 1994 году. Олимпийский огонь – [спортсмен – прим.ред.], который нес факел с трамплина спускается, вместе с факелом прыгает. Было, конечно, очень интересно.
Наталья Надольская:
Татьяна, вы смотрели какие-то церемонии открытия, закрытия?
Татьяна Александрова, мастер спорта по панкратиону, чемпионка мира по рукопашному бою, многократная чемпионка Беларуси по грэпплингу:
Да, на самом деле я очень люблю смотреть открытия и закрытия Олимпиад. Даже не только Олимпиад, других международных стартов. Мне сложно сказать, какая Олимпиада мне запомнилась больше всего, потому как я очень человек впечатлительный. Меня всегда поражало, какие эмоции производит сам масштаб таких мероприятий. Я представляла всегда, как любой другой спортсмен, на месте участников Олимпиады. Представляла насколько это запоминающееся событие для спортсменов. И вот это главное. Не то, какой там масштаб, это тоже важно, именно сама атмосфера в эмоциональном плане – вот что запоминалось каждый раз. Меня это восхищало. Поэтому выбрать какую-то конкретно я не могу. Но каждая особенно запоминалась.
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