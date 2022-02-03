Одно из колец не раскрылось. Чем запомнились церемонии открытия Олимпийских игр

Новости Беларуси. Зимние Олимпийские игры-2022. С каким настроением подходят белорусские спортсмены к самому важному соревнованию, готовы ли они выложиться на полную и в каких видах спорта их ждут медали? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, что отдельный вид искусства – это открытие Олимпиады. Я всегда с огромным удовольствием смотрю, какие постановки – целые действия, спектакли разыгрываются. Из наших гостей кто-то помнит, какая Олимпиада произвела наибольшее впечатление именно своим открытием?

Юлия Комлева, председатель Белорусского союза конькобежцев:

Мне очень понравилось открытием Олимпиады в Сочи. Его ставил Илья Авербух – известный постановщик ледовых шоу. Наталья Надольская:

Это когда кольцо не загорелось? Юлия Комлева:

Вы знаете, не помню. Наталья Надольская:

Одно из олимпийских колец не раскрылось, по-моему? Юлия Комлева:

Возможно. Действительно вы говорите, что это на самом деле праздник по массовости, по тому количеству людей, которые задействованы, по декорациям. И какие-то очень положительные эмоции вызывает. Сейчас, я думаю, тоже китайцы готовятся. Конечно, это будет без зрителей – это уже немножко другое, когда нет этой сцепки со зрителем, атмосферы. Но все равно это большой праздник – церемония открытия Олимпийских игр. Наталья Надольская:

Я помню, 14 лет назад мы тоже, сидя в ньюсруме, журналисты смотрели прямую трансляцию открытия Олимпийских игр из национального олимпийского стадиона, его еще называют «Птичье гнездо». Это были потрясающие постановки, мероприятия. Леонид Яковлевич, вы, наверное, каждую Олимпиаду открытие смотрите? Какая-то запомнилась особенно чем-то?

Леонид Хроменков, почетный член НОК Беларуси, заслуженный тренер БССР, мастер спорта Беларуси:

Знаете, мне больше запомнилась Олимпиада в Токио. Сделано настолько профессионально и красиво, что я просто сидел, как зачарованный смотрел. Естественно, первая Олимпиада, когда была в Лиллехаммере в 1994 году. Олимпийский огонь – [спортсмен – прим.ред.], который нес факел с трамплина спускается, вместе с факелом прыгает. Было, конечно, очень интересно. Наталья Надольская:

Татьяна, вы смотрели какие-то церемонии открытия, закрытия?