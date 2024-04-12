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«Одни и те же вещества». Почему дженерики от «Академфарма» не уступают по качеству оригинальным препаратам?

12 апреля 2024 21:18
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Сфера фармации в Беларуси всегда была в зоне пристального внимания не только медиков, но и Президента. Более чем за два десятка лет из нескольких предприятий возникла целая отрасль. Сегодня отечественная фармацевтическая промышленность имеет довольно высокий статус, но постоянно стремится к совершенству. Об успехах, победах и задачах, которые требуют решения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Можно сказать, что дженерики – это хорошая возможность для потребителя купить хороший препарат, но по более низкой цене?

«Одни и те же вещества». Почему дженерики от «Академфарма» не уступают по качеству оригинальным препаратам?-1

Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «Академфарм»:
Когда меня спрашивают: «Чем отличается ваш дженерик от оригинаторов?», я говорю, что однозначно ничем, практически ничем. Одни и те же вещества, субстанции, которые мы покупаем практически у одних и тех же производителей.

Наталья Надольская:
Цена ведь ниже?

Юрий Микицкий:
Цена ниже.

«Одни и те же вещества». Почему дженерики от «Академфарма» не уступают по качеству оригинальным препаратам?-4

Наталья Надольская:
За счет чего? Просто та компания пытается отбить затраты в оригинальный продукт, правильно я понимаю? Вы же говорили, миллиард долларов инвестировано.

Юрий Микицкий:
Лекарства помогают всем, особенно тем, кто их продает. Естественно, это большой коммерческий бизнес. Поэтому, когда мы копируем, забираем долю у оригинатора. Принцип «Академфарма» – почему мы такие дорогие на рынке, потому что наши препараты ничем не отличаются от оригинаторов. Мы берем субстанцию на одном и том же заводе в Италии Omni Bio практически по одной и той же цене. У нас меньше зарплата, дешевле энергоресурсы, чем у европейцев. Мы сравнительно маленькая компания, у нас меньше общепроизводственные и общехозяйственные затраты. Вдобавок белорусское регулирование цен не позволяет нам ставить ту цену, которую мы можем. Белорусы регулируют свои цены, они доступны. Изменить резко, выйти с каким-то препаратом в ту или иную сторону не получится.

*На правах рекламы.

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# Реклама # общество # Наталья Надольская # Юрий Микицкий

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