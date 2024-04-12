«Одни и те же вещества». Почему дженерики от «Академфарма» не уступают по качеству оригинальным препаратам?

Сфера фармации в Беларуси всегда была в зоне пристального внимания не только медиков, но и Президента. Более чем за два десятка лет из нескольких предприятий возникла целая отрасль. Сегодня отечественная фармацевтическая промышленность имеет довольно высокий статус, но постоянно стремится к совершенству. Об успехах, победах и задачах, которые требуют решения, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Можно сказать, что дженерики – это хорошая возможность для потребителя купить хороший препарат, но по более низкой цене?

Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «Академфарм»:

Когда меня спрашивают: «Чем отличается ваш дженерик от оригинаторов?», я говорю, что однозначно ничем, практически ничем. Одни и те же вещества, субстанции, которые мы покупаем практически у одних и тех же производителей. Наталья Надольская:

Цена ведь ниже? Юрий Микицкий:

Цена ниже.