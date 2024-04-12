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Единые требования к производителям. Какое сырьё входит в состав лекарственных препаратов от «Минскинтеркапса»?

12 апреля 2024 15:20
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Сфера фармации в Беларуси всегда была в зоне пристального внимания не только медиков, но и Президента. Более чем за два десятка лет из нескольких предприятий возникла целая отрасль. Сегодня отечественная фармацевтическая промышленность имеет довольно высокий статус, но постоянно стремится к совершенству. Об успехах, победах и задачах, которые требуют решения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
На каких препаратах сегодня специализируется «Минскинтеркапс»? Какое сырье используете при производстве?

Единые требования к производителям. Какое сырьё входит в состав лекарственных препаратов от «Минскинтеркапса»?-1

Юрий Сиволап, начальник отдела обеспечения качества, уполномоченное лицо по качеству «Минскинтеркапс»:
Мы используем сырье зарубежных производителей. В первую очередь можно говорить о таких мировых производителях и странах, как Китай, Индия, Европа та же самая. Данные производители имеют хороший уровень качества своих субстанций. Соответственно, у нас существует единая спецификация, то есть единые требования к  различным производителям. Сейчас нас жизнь заставила, чтобы у производителя лекарственных препаратов были альтернативные источники субстанций. Это могут быть Индия, Европа, но это необходимо в связи с непростой ситуацией. Соответственно, есть источники по упаковочным материалам – это Россия, та же самая Беларусь. Мы используем некоторые вспомогательные вещества из Беларуси – например, подсолнечное масло. Сейчас работаем над использованием картофельного крахмала. Также печатные, упаковочные материалы – это картон, гофрокартон тоже белорусского производства.

*На правах рекламы.

«При дефиците витамина D». Какие препараты выпускает фармацевтическое предприятие «Минскинтеркапс» – подробнее здесь.

# Реклама # общество # Наталья Надольская

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