Единые требования к производителям. Какое сырьё входит в состав лекарственных препаратов от «Минскинтеркапса»?

Сфера фармации в Беларуси всегда была в зоне пристального внимания не только медиков, но и Президента. Более чем за два десятка лет из нескольких предприятий возникла целая отрасль. Сегодня отечественная фармацевтическая промышленность имеет довольно высокий статус, но постоянно стремится к совершенству. Об успехах, победах и задачах, которые требуют решения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

На каких препаратах сегодня специализируется «Минскинтеркапс»? Какое сырье используете при производстве?