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«Доступность у нас и не страдала». В Бресте открыли новый корпус детской областной больницы

22 декабря 2021 14:09
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Новости Беларуси. Самое современное медицинское оборудование и одна из лучших реанимаций в стране. В Бресте открыли новый корпус детской областной больницы, где принимают маленьких пациентов со всего региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Доступность у нас и не страдала». В Бресте открыли новый корпус детской областной больницы-1

При проектировании акцент сделали на «умную» логистику. Путь от машины «скорой» до палаты выстроен так, чтобы не терять ни минуты при помощи экстренным пациентам. Изнутри детская реанимация состоит из нескольких блоков: для новорожденных, для детей постарше, есть даже бокс-изолятор для работы с инфекционными больными. При необходимости одна из палат реанимации трансформируется в полноценную операционную. Комфортные условия создали и для медиков, которые 24 часа в сутки на страже детского здоровья.

«Доступность у нас и не страдала». В Бресте открыли новый корпус детской областной больницы-4

Сергей Ковшик, главный врач Брестской детской областной больницы:
Уверен, что открытие корпуса, улучшение условий пребывания и условий работы… Надо понимать, какие объемы оборудования суперсовременного, понятно, что расширят. Качество мы поднимем на немножко более высокий уровень. Доступность у нас и не страдала.

«Доступность у нас и не страдала». В Бресте открыли новый корпус детской областной больницы-7

Прежде медикам приходилось работать в стесненных условиях. В новом корпусе разместили четыре отделения. В распоряжении специалистов один из самых современных аппаратов МРТ, один из немногих такого уровня. Ежегодно Брестская детская областная больница принимает до 60 тысяч пациентов.

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# Медицина # общество # Сергей Ковшик # Фотофакт

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