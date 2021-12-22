Пиневич: «омикрон» пока не нашли, но найдём. От него подойдёт любая вакцина из тех, которые сейчас применяются

Новости Беларуси. Самое современное медицинское оборудование и одна из лучших детских реанимаций в стране. В Бресте открыли новый корпус детской областной больницы, где принимают маленьких пациентов со всего региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Как показывают наши исследования, интенсивность циркуляция вируса уменьшилась, ковида, я имею в виду. «Омикрон» мы пока ищем, я думаю, что он циркулирует, но мы пока его не нашли. Я уверен, что найдем, как и было с дельтой, который был весной. Мы готовы к этому. Мы на спаде волны сейчас переоснащаемся. Дооснащаем те же кислородные точки, ту же кислородную логистику. Запасов медикаментов у нас достаточно. И самое основное, что откликнулись все мы на увеличение темпов вакцинации. Еще раз подчеркну, перед штаммом «омикрон» также является защитными любой вид вакцины, который применяется сейчас.