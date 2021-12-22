«Если мы их откуда-то привозим и они нуждаются в экстренной реанимации». Как оснащён новый корпус детской больницы в Бресте?

Новости Беларуси. Самое современное медицинское оборудование и одна из лучших детских реанимаций в стране. В Бресте открыли новый корпус детской областной больницы, где принимают маленьких пациентов со всего региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комфортные условия создали и для медиков, кто 24 часа в сутки на страже детского здоровья. Как расширяются возможности брестских врачей и куда вход журналистам разрешен только на открытии? Репортаж Кристины Протосовицкой. Акцент при проектировании нового корпуса сделали на «умную» логистику – путь от машины скорой помощи до палаты выстроен так, чтобы не терять ни минуты при транспортировке экстренных больных. Самый маленький пациент, которого удалось выходить брестским медикам, весил меньше 600 граммов.

Андрей Валуевич, заведующий отделением реанимации и анестезиологии Брестской детской областной больницы:

Два реанимационных местах для новорожденных. Если мы их откуда-то привозим и они нуждаются в экстренной реанимации, помощи – два столика, которые позволяют создать оптимальную температуру, отвентилировать, отмониторировать и переместить дальше в неонатальный блок. Изнутри детская реанимация состоит из нескольких блоков – для новорожденных, для детей постарше, есть даже реанимационный бокс-изолятор для работы с инфекционными больными. В экстренных случаях здесь медики смогут остаться один на один с пациентом. А одна из палат – настоящий трансформер.