Помогал партизанам и участвовал в освобождении Варшавы. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.

Ярмошук Николай Родионович родился 4 августа 1926 года в деревне Девятки Кобринского района. Окончил 4 класса польской школы. В начале войны со своими ровесниками помогал партизанам: носил в лес хлеб, сало, одежду. Как только ему исполнилось 18 лет, в сентябре 1944 года его забрали в армию. В течение двух месяцев был на курсах пулеметчиков, после чего был отправлен на фронт в должности стрелка I Белорусского фронта. В ноябре 1944 Николая Родионовича ранило в правую руку. После лечения в госпитале вернулся на фронт.

Из его воспоминаний: было очень холодно и голодно, шинели и сапоги были мокрые и тяжелые. Все бойцы радовались, если им удавалось наломать ветки ели, чтобы ими укрыться, так как часто приходилось спать в окопах. Николай Родионович в составе Красной армии воевал в Польше, участвовал в освобождении Варшавы. В одном из боев под городом Штетин в Германии был ранен в правую ногу. В полевых условиях Николаю Родионовичу сделали операцию и отправили на лечение в тыл. Но нога после операции не заживала. В мае 1945 года прадедушку отправили в госпиталь в Томск. Из-за распространения гангрены ему ампутировали ногу ниже колена. Он долго лечился, и когда раны на ноге зажили, пришлось учиться ходить на протезе. Дома Николая Родионовича очень ждали все родные и близкие. Но вернуться в родной дом он смог лишь в сентябре 1946 года.

Награжден множеством боевых наград. В мирное время выучился на портного и работал заведующим ателье. Николая Родионовича награждали грамотами и дипломами за хорошую работу. Умер 14 июня 2008 года.