Байден запретил в 2024 году возвращать застрявших на МКС астронавтов – Маск

По словам американского инженера Илона Маска, в 2024 году экс-президент США Джо Байден отдал приказ не проводить спасательную операцию по возвращению находящихся на МКС астронавтов. Об этом пишет РИА Новости.

Первый испытательный экипаж нового корабля Boeing Starliner прибыл на станцию 6 июня 2024 года. Миссия астронавтов должна была длиться около недели, однако возвращение произошло 19 марта 2025 года.

Как указывает, глава SpaceX, из Белого дома было передано указание не осуществлять попытки спасения астронавтов «до выборов». Маск также добавил, что подобные действия бывшей администрации США для него не удивительны.

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