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«Мы очень благодарны, что нас не закрыли на ковид». Почему ресторанный бизнес Беларуси сейчас жив?

20 июня 2022 17:36
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Новости Беларуси. Маршрут к финансовому росту. Что Беларусь делает для развития бизнеса? Топ-менеджеры предприятий и предприниматели в ток-шоу «По существу» обсудят, работают ли меры по поддержке экономики.

«Мы очень благодарны, что нас не закрыли на ковид». Почему ресторанный бизнес Беларуси сейчас жив?-1

Кирилл Казаков, СТВ:
Если рестораны закрываются – значит, все плохо, если открываются – значит, более менее нормально.

Алена Сырова, СТВ:
Как вообще обстановка сейчас?

«Мы очень благодарны, что нас не закрыли на ковид». Почему ресторанный бизнес Беларуси сейчас жив?-4

Евгений Васильев, глава наблюдательного совета Ассоциации рестораторов Беларуси:
Обстановка сложная, в любом случае сложная. Мы много чего делаем. Мы не были готовы к продолжению ковидных времен. Многие все-таки надеялись. Мы очень благодарны. Я думаю, нет ни одного предпринимателя в ресторанной отрасли, кто сказал бы по-другому. Мы очень благодарны, что нас не закрыли на ковид. Понятно, что тема очень сложная. Много ее с разных сторон обсасывали. Есть и критика тех или иных решений. Но, как показала практика спустя полтора-два года, все эти решения были правильными. Если бы нас закрыли, я думаю, что ресторанной отрасли сейчас уже бы не было. Мы бы просто не смогли ее пережить. Но опять же, в силу большого количества причин. У нас нет олигархов, как в Российской Федерации, у нас не печатают деньги, как в Европейском союзе – у нас совершенно другие условия.

Алена Сырова:
Поэтому нам нужно было пойти своим путем.

Евгений Васильев:
Да, мы говорили, это было очень знаковое событие.

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# Бизнес в Беларуси # общество # Евгений Васильев # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Фотофакт

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