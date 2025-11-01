В Академии управления при Президенте Беларуси прошёл День открытых дверей

День открытых дверей прошел в Академии управления при Президенте Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 400 абитуриентов приехали узнать о тонкостях учебного процесса из всех регионов страны.

Это не только ученики выпускных классов, но и потенциальные магистранты, а также те, кто планирует продолжить обучение на втором и последующих уровнях. У будущих управленцев была уникальная возможность узнать порядок проведения вступительной кампании, пообщаться с руководством Академии и даже будущими работодателями.

Кира Федориева, учащаяся Сеницкой средней школы им. Я.Купалы: Я пришла сюда посмотреть на Академию управления, послушать про специальности, факультеты. Потому что я планирую сюда поступать. Мне очень нравится, как отзываются об этой Академии. Я бы очень хотела попробовать в профсоюзе поучаствовать.

Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Те компетенции, которые сегодня предоставляет для овладения нашим студентам и слушателям Академия управления, они универсальные. Они охватывают область права, экономики, управления информационными ресурсами. И кроме этого, мы ту среду формируем, которая формирует личность.

Академия управления при Президенте Беларуси – ведущий вуз по подготовке, переподготовке и повышении квалификации руководящих кадров всех уровней. За более чем 30-летнюю историю его выпускниками стали 100 тысяч квалифицированных специалистов.