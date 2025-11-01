Студентка из Витебска победила на конкурсе дизайнеров одежды в России – пообщались с ней

Модный приговор в студии «Нового утра»! Сегодня у нас в гостях начинающий модельер, студентка 4-го курса факультета дизайна Витебского государственного технологического университета Полина Куприенко. Девушка стала победительницей 31-го международного конкурса дизайнеров одежды «Сибирский кутюрье». Она удостоена специального приза жюри – «Серебряной пуговицы». Возможно, через какой-то промежуток времени ее имя станет в один ряд со знаменитыми кутюрье.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Поздравляем вас с победой. Она действительно значима, особенно когда ты еще только учишься. Но уже награды говорят сами за себя. Саша так громко заявил, что у нас модный приговор в студии. Не знаю, может, тогда скажите: Саша – модный он или нет?

Полина Купренко, студентка 4 курса факультета дизайна Витебского государственного технологический университет:

Да, мне очень нравится, как вы выглядите.

Ольга Бурлакова:

Приговорили тебя, Саша. Ты модный, можно расслабиться.

Александр Стасевич, ведущий:

Можно отпустить подсудимого.

Ольга Бурлакова:

Расскажите, пожалуйста, о конкурсе, как он проходил. Как впечатление? Вы прям планировали выиграть?