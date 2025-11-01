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Студентка из Витебска победила на конкурсе дизайнеров одежды в России – пообщались с ней

01 ноября 2025 12:11
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Модный приговор в студии «Нового утра»! Сегодня у нас в гостях начинающий модельер, студентка 4-го курса факультета дизайна Витебского государственного технологического университета Полина Куприенко. Девушка стала победительницей 31-го международного конкурса дизайнеров одежды «Сибирский кутюрье». Она удостоена специального приза жюри – «Серебряной пуговицы». Возможно, через какой-то промежуток времени ее имя станет в один ряд со знаменитыми кутюрье.

Студентка из Витебска победила на конкурсе дизайнеров одежды в России – пообщались с ней-2

Ольга Бурлакова, ведущая:
Поздравляем вас с победой. Она действительно значима, особенно когда ты еще только учишься. Но уже награды говорят сами за себя. Саша так громко заявил, что у нас модный приговор в студии. Не знаю, может, тогда скажите: Саша – модный он или нет?

Полина Купренко, студентка 4 курса факультета дизайна Витебского государственного технологический университет:
Да, мне очень нравится, как вы выглядите.

Ольга Бурлакова:
Приговорили тебя, Саша. Ты модный, можно расслабиться.

Александр Стасевич, ведущий:
Можно отпустить подсудимого.

Ольга Бурлакова:
Расскажите, пожалуйста, о конкурсе, как он проходил. Как впечатление? Вы прям планировали выиграть?

Студентка из Витебска победила на конкурсе дизайнеров одежды в России – пообщались с ней-4

Полина Купренко:
Да, я планировала выиграть, так как руководитель моей коллекции, он обладатель четырех пуговиц, если я не ошибаюсь, конечно, и не хотелось его подводить. Была большая ответственность, потому что я единственная, кто представлял Республику Беларусь. Но мне очень понравилось, что на конкурсе была очень дружеская атмосфера, все друг другу помогали: и модели, и дизайнеры.

Алеся Алехнович, ведущая:
Я признаюсь сразу, мы с Олей уже подсмотрели, как выглядит коллекция, поэтому она восхитительная. Пожалуйста, расскажите поподробнее.

Полина Купренко:
Я хотела в своей коллекции рассказать и показать историю о женщине, которая участвует в своей таинственной церемонии, церемонии обретения внутренней силы, уверенности, независимости. В коллекции присутствуют классические элементы, тем самым представляя элегантность и строгость женщины, а бунтарские элементы, то бишь байкерские, они представляют уверенность, силу, независимость.

Чем продиктован выбор такой коллекции и чем девушка планирует заняться после выпуска? Подробнее в видео.

# Дизайн # Одаренная молодежь # Молодежь Беларуси

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