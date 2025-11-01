Жаркое начало нового хоккейного сезона! На «Олимпик-Арене» стартовали XIX Республиканские соревнования по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба в сезоне 2025 – 2026 годов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый матч турнира – настоящая ледовая битва – на площадке сошлись команда Президента Беларуси и сборная Могилевской области. Александр Лукашенко также вышел на лед. Уже на 2-й минуте первого периода счет открыла команда главы государства – шайбу в ворота соперников забросил Алексей Ефименко. Однако уже к 5-й минуте могилевчане сумели сравнять счет, сделав игру по-настоящему напряженной и зрелищной.

Никита Дроздов, нападающий хоккейной команды Президента Беларуси: Новые связки надо наработать, проверить, как пас идет и все. Поэтому, можно было бы и получше. Только вперед, будем выкладываться на 100 %, поэтому победа и только вперед.

Александр Матерухин, нападающий хоккейной команды Могилевской области: Эмоции положительные, классные. Первый матч, а не, хотя у нас второй. Поэтому тяжеловато немножко, но самое главное, мы получаем удовольствие. Всегда тяжело с ними играть. У них хороший коллектив, играющие ребята, которые поиграли на хорошем уровне, поэтому они не просто бегают, где попало, хороший хоккей показывают.

Юлия Веракса:

Мы каждый год на открытии именно этой хоккейной лиги. Очень здорово, что в этом году тоже получилось приехать, потому что спорт – это все. Как патриоты Беларуси, мы сегодня болеем за команду Президента.

Наталья Воронова, председатель Минской городской организации Роо «Белая Русь»:

Сегодня мы начинаем реализацию второго сезона нашего проекта, который называется «Першы – Лепшы». Название говорит само за себя. Это 100 девчонок. Мы учимся болеть. Поднимаем культуру болельщиков в нашей стране. И, конечно же, болеем за Первого. Мы очень готовились. У нас новая форма, новая растяжка, новые слоганы.

Страсти на льду не утихали ни на минуту. Команды продолжали упорную борьбу за каждую шайбу.