Яркие и победоносные работы! В музее ВОВ прошёл пленэр с участием юных художников

Анна Меркушевич, корреспондент:

Совсем недавно музей истории Великой Отечественной войны отметил свой 81-й день рождения. Накануне здесь провели пленэр с участием юных художников. Посмотрите, каким увидели музей дети, в том числе особенные.

Это работа Даши Лапиной. Яркая, оригинальная, победоносная. Именно этот экспонат музея больше всего впечатлил Дашу и ее подругу Аню.