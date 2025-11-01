Яркие и победоносные работы! В музее ВОВ прошёл пленэр с участием юных художников
Анна Меркушевич, корреспондент:
Совсем недавно музей истории Великой Отечественной войны отметил свой 81-й день рождения. Накануне здесь провели пленэр с участием юных художников. Посмотрите, каким увидели музей дети, в том числе особенные.
Это работа Даши Лапиной. Яркая, оригинальная, победоносная. Именно этот экспонат музея больше всего впечатлил Дашу и ее подругу Аню.
Даша Лапина и Аня Михалевич:
Мы рисовали танк, потом мы рисовали человечка, который сидел в танке. И еще я добавляла флаг.
Наталия Лапина:
Не все в нашем мире могут позволить себе такую роскошь – участвовать в пленэре – и в музее Великой Отечественной. Было очень все хорошо организовано. Сразу мы прошли экскурсии по музеям. Каждый обратил внимание на то место, где ему интереснее всего было бы рисовать. Для наших детей был выделен свой художник, и она сразу же им помогала в красках изображать то, что они видят.
К акции присоединились и особенные дети из клуба «Навстречу солнцу» при областной библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина. На протяжении трех лет клуб – место встречи многодетных семей и семей, где растут солнечные дети, причем со всей страны.
Вместе с родителями ребята участвуют в мероприятиях художественной направленности, спортивных состязаниях, мастер-классах, посещают театры, кино, цирк.
Подробности в видео.