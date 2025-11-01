В Год благоустройства в Минске высажено более 4 тыс. деревьев и 19 тыс. кустарников
В Минске продолжается сезон осенних субботников. В Год благоустройства в городе уже высажено более 4 тысяч деревьев и 19 тысяч кустарников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 2,3 миллиона белорусов вышли на субботник! Белстат подвёл итоги масштабной акции.
Кто-то сажает семейное дерево, кто-то впервые берет в руки лопату – и все становятся соавторами созидательного труда. Возможно, именно так выглядит формула идеального осеннего дня. Благодаря помощи горожан меньше работы у коммунальных служб. Этой осенью убрано рекордные 3 тысячи гектаров.
Артем Новошенский, учащийся средней школы № 142 Минска:
Я люблю субботник, люблю наводить порядок в своем дворе. Чтобы было чисто, красиво и прилично. Я сейчас сажаю туи и ивы, чтобы мы со своей семьей любовались ими.
Наталия Семенова, пресс-секретарь администрации Заводского района Минска:
Жители очень положительно относятся к Году благоустройства. Мы видим эту активность, это желание и удовольствие, с которым они выходят на работы. У нас около 50 % работающих – это жители района. Действительно иногда просто смотрят в окно и выходят, спрашивают, что мы здесь делаем, и с удовольствием присоединяются.
Следующий субботник – уже 8 ноября. Где и какой фронт работ предстоит – можно узнать на сайте Минского ЖКХ. Информация обновляется каждый четверг.