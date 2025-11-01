В Год благоустройства в Минске высажено более 4 тыс. деревьев и 19 тыс. кустарников

В Минске продолжается сезон осенних субботников. В Год благоустройства в городе уже высажено более 4 тысяч деревьев и 19 тысяч кустарников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кто-то сажает семейное дерево, кто-то впервые берет в руки лопату – и все становятся соавторами созидательного труда. Возможно, именно так выглядит формула идеального осеннего дня. Благодаря помощи горожан меньше работы у коммунальных служб. Этой осенью убрано рекордные 3 тысячи гектаров.

Артем Новошенский, учащийся средней школы № 142 Минска:

Я люблю субботник, люблю наводить порядок в своем дворе. Чтобы было чисто, красиво и прилично. Я сейчас сажаю туи и ивы, чтобы мы со своей семьей любовались ими.