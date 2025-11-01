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«Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс», потерпев третье поражение подряд

01 ноября 2025 12:22
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«Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс», потерпев третье поражение подряд-0

ХК Washington Capitals проиграл New York Islanders в игре регулярного чемпионата НХЛ. Об этом пишет РИА Новости.

Поединок проходил в Вашингтоне. Итоговый счет – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0), где победили «айлс». У одержавшей победу стороны голами отличились Жан-Габриэль Пажо (на 35-й минуте), Бо Хорват (на 45-й) и Мэтью Барзал (на 59-й). У «Кэпс» шайбу забросил Том Уилсон (на 25-й минуте).

У «Вашингтон Кэпиталз» – третий проигрыш подряд. «Нью-Йорк Айлендерс» победой смогли прервать серию из трех поражений.

Фото: Pinterest

# Хоккей

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