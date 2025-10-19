Мирные митинги, охватившие США, переросли в ожесточённые уличные бои

Америка начала вскипать. Мирные митинги против политики Дональда Трампа, охватившие все штаты накануне, переросли в ожесточенные уличные бои. Причем против человек или за президента – полицейской дубинкой получает каждый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно сообщениям СМИ, правоохранительные органы также прибегают к использованию огнестрельного оружия и слезоточивого газа.

При этом сам Трамп успел поиздеваться над демонстрантами, только сделал это в социальных сетях. И вместо того, чтобы попытаться стабилизировать ситуацию – президент, как сообщают СМИ, уехал играть в гольф. Тем временем улицы крупных городов США не покидают многотысячные толпы. Скопление людей частично нарушило движение машин и общественного транспорта. Всего, по оценкам организаторов, за сутки на протесты по всей стране вышло около 7 миллионов человек. Кому-то митинги напомнили обычный фестиваль, а вот некоторые предположили, что такое красочное шоу было создано неспроста. Известные оппозиционные политики использовали протесты для своих вдохновленных речей. Общенациональный митинг против политики Трампа прошёл по всем штатам США и за рубежом.