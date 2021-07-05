«Моя компания попала в самое пекло». Директор турфирмы о том, как пандемия поменяла этот бизнес в Беларуси
Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго? Компетентные гости в студии ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Наша туристическая отрасль абсолютно разнообразна: от отдыха, который устраивает семья себе на несколько дней, до медицинского туризма, до туризма в санатории. Поехать, что-то вкусное покушать, что-то посмотреть. В какой она сейчас ситуации из-за того, что закрыты границы?
Марина Масташова, консультант Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
Несмотря на закрытые границы, несмотря на коронавирус, пандемию, как раз наблюдается эффект активизации именно внутреннего туризма. И здесь присутствуют представители туристических фирм, в том числе тех, которые, стараясь выжить, разрабатывают совершенно новые, креативные маршруты, новые программы, предлагают новейшие инновационные проекты.
Кирилл Казаков:
За креатив приходится доплачивать, так ли это?
Марина Масташова:
Не всегда. Порой бывает, те вещи, которые, может быть, почти ничего не стоят, а реализуются очень успешно.
Кирилл Казаков:
Ирина, скажите, а как вы себя чувствуете в условиях пандемии?
Ирина Дубровская, директор центра туризма «На высоте»:
Моя компания попала в самое пекло, потому что мы занимались автобусными турами. Сами понимаете, когда случился локдаун – все.
Кирилл Казаков:
Но у вас автобусные туры за границу были?
Ирина Дубровская:
Да, за пределы страны. 10 % мы возили по Беларуси и 90 % у нас был выездной туризм. После того, как все встало, возник вопрос: либо мы закрываемся, уходим из этой отрасли, либо... Мы ее слишком любим. А мы ее действительно любим, поэтому мы в ней остаемся и делаем туры по Беларуси. Что мы сделали? Сейчас я уже услышала запрос, что и для индивидуальных это надо сделать. Мы пока работаем с корпоративным клиентом. Учитывая, что мы возили за пределы и знаем, какие там фишки были «вкусные», тот же Львов возьмите.
Кирилл Казаков:
Гастрономический туризм – в первую очередь, да.
Ирина Дубровская:
Мы сделали программу именно гастрономической, но с экскурсионкой по нашей стране.
Кирилл Казаков:
А в автобусы сел кто? Просто люди, которые находят вас в интернете, или это компании, которые устраивают что-то корпоративное?
Ирина Дубровская:
Это корпоративные. Я услышала, что у нас есть потребность и в индивидуальных турах, хотя бы на микроавтобусах их отправлять.
Кирилл Казаков:
У вас есть такое ощущение, что очень многие начали путешествовать по стране и с большим удивлением говорить: ничего себе, у нас такое есть.
Ирина Дубровская:
Да. Я даже ругаюсь в социальных сетях. Говорю: прежде чем ругать нашу страну, познайте ее. А потом мы уже будем говорить, какая она.
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