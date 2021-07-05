«Моя компания попала в самое пекло». Директор турфирмы о том, как пандемия поменяла этот бизнес в Беларуси

Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго? Компетентные гости в студии ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Наша туристическая отрасль абсолютно разнообразна: от отдыха, который устраивает семья себе на несколько дней, до медицинского туризма, до туризма в санатории. Поехать, что-то вкусное покушать, что-то посмотреть. В какой она сейчас ситуации из-за того, что закрыты границы?

Марина Масташова, консультант Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:

Несмотря на закрытые границы, несмотря на коронавирус, пандемию, как раз наблюдается эффект активизации именно внутреннего туризма. И здесь присутствуют представители туристических фирм, в том числе тех, которые, стараясь выжить, разрабатывают совершенно новые, креативные маршруты, новые программы, предлагают новейшие инновационные проекты. Кирилл Казаков:

За креатив приходится доплачивать, так ли это? Марина Масташова:

Не всегда. Порой бывает, те вещи, которые, может быть, почти ничего не стоят, а реализуются очень успешно. Кирилл Казаков:

Ирина, скажите, а как вы себя чувствуете в условиях пандемии?