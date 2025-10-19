Грабители разбили окна в Лувре и унесли ювелирные украшения

Парижский Лувр сегодня пал жертвой громкого ограбления, по масштабу затмившего самые смелые голливудские сценарии. Подготовленные преступники вынесли из музея 9 драгоценных ювелирных изделий из коллекции Наполеона III и императрицы Жозефины. На все про все похитителям понадобилось лишь 4 минуты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, злоумышленников было четверо. Они проникли в музей около половины десятого утра и подъехали к зданию на скутере со стороны набережной Сены, где велись строительные работы. На нужный этаж воры взобрались по оставленной без присмотра автовышке. Затем они распилили окна бензопилами, залезли во внутрь и вскрыли витрины с экспонатами. Завершив дело, банда незамедлительно растворилась в парижской суете. Обронили лишь корону супруги императора Наполеона III. Сломанная она была найдена неподалеку от Лувра.

Рашида Дати, министр культуры Франции:

Мы прибыли немедленно, через пару минут после получения информации об этом ограблении. Честно говоря, эта операция длилась почти четыре минуты, очень быстро. Надо сказать, что это были профессионалы. Сегодня организованная преступность охотится за предметами искусства, и музеи, конечно же, стали ее мишенью.

По словам очевидцев, в момент нападения внутри музея возникла паника. Полиция пыталась войти через боковые стеклянные двери, но они были заперты. Правоохранителям все-таки удалось попасть в пострадавшую комнату, но было уже поздно. Сейчас музей закрыт на неопределенное время. Парижская прокуратура возбудила дело по статьям «организованная кража» и «создание преступной группы». Ущерб еще предстоит оценить.