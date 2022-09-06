«Очень важно показывать пример через наши проекты». Лукьянов о БРСМ и контакте с молодым поколением

Новости Беларуси. История длиною в 20 лет. 6 сентября юбилей отмечает одно из самых многочисленных общественных объединений – Белорусский республиканский союз молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По случаю значимой даты активисты встретились на праздничном хронографе. Он прошел под девизом «БРСМ: вчера, сегодня, завтра».

О достижениях и перспективных проектах живо и ярко рассказывает масштабная интерактивная выставка. Здесь все, чем могут похвастаться активисты из каждой области страны. Проекты-победители различных молодежных конкурсов, а также самые яркие направления деятельности, от творческих зарисовок до весомых патриотических инициатив. Например, Могилевская область презентует свою наработку «Дорогами памяти и славы». Активисты собрали 23 мешочка с землей с памятных мест из каждого района Могилевской области. Этот своеобразный альбом в скором времени станет музейным экспонатом. Традиционно с песнями гостей выставки встречают студотрядовцы. Многочисленное движение только в трудовом семестре 2022-го объединило более 30 тысяч молодых людей. Они трудились в педагогических, сервисных, строительных отрядах. Впервые участвовали в сборке тракторной и автомобильной техники, а также работали на космодроме «Восточный» в России.

Дарья Яцкевич, комиссар студенческого отряда «Эврика» Полоцкого государственного университета:

Наш отряд первый раз выезжал за пределы Республики Беларусь. Мы попали туда тоже в первый раз. И нас было там около 120 человек, примерно 12 отрядов. Из Беларуси мы были там одни. Это огромнейший опыт, это другая страна. Это что-то новое, из-за этого есть какие-то трудности в плане адаптации, в плане другого климата, все-таки 8 тысяч километров дают о себе знать. Дома, как говорится, всегда лучше, но опыт просто огромнейший.

Владислав Тхорев, командир проекта «Тракторостроитель-2022»:

В этом году впервые на заводе МТЗ был запущен республиканский проект «Тракторостроитель-2022». На этом проекте работало семь отрядов из разных областей Беларуси, которые представляли не только университеты, но и колледжи. Работали на заводе около 100 человек. Та техника, которую собирали ребята даже на сборочном конвейере, выходила, и ее сразу же отправляли партиями по нужным местам. Это было не только по Беларуси, но и за границу, например в Россию.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Сегодня очень важно, что, работая с молодежью в период информационной гибридной войны, мы идем напрямую к молодым людям. Общаемся с ними в коллективах трудовых, небольших сельских советах. Общаемся с крупными предприятиями и учреждениями, которые сегодня представлены на площадке. Очень важно также показывать пример через наши проекты совместные с другими общественными объединениями, как «Шаг к успеху». Был создан штаб патриотических сил 9 августа. И символично, что вчера мы на пресс-конференции дали старт целому вееру мероприятий, в каждом из которых могут принять действенное участие все граждане нашей страны.