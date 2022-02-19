«Очень сильно переживали, поддерживали». Как в Беларуси встречали Анну Гуськову из олимпийского Пекина?

Новости Беларуси. Белорусские фристайлисты вернулись с пекинской Олимпиады. В аэропорту их ждали родные и близкие, а также функционеры спортивной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

VIP-зал аэропорта вместил большое количество встречающих с цветами, которые с волнением ожидали появления наших атлетов. Болельщиков, ценителей спорта, друзей и родных переполняли эмоции счастья, радости и гордости. Ведь каждая олимпийская медаль не только награда спортсмена, но и победа всей страны.

– Вы сами следили за выступлениями наших спортсменов, болели, переживали?

– Конечно. Мы на постоянной основе мониторили результаты, очень сильно переживали, поддерживали нашу сборную. И видите, все не зря: у нас есть показатели, результаты. Это очень радует.