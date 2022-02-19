Прямой эфир

«Очень сильно переживали, поддерживали». Как в Беларуси встречали Анну Гуськову из олимпийского Пекина?

19 февраля 2022 12:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские фристайлисты вернулись с пекинской Олимпиады. В аэропорту их ждали родные и близкие, а также функционеры спортивной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Очень сильно переживали, поддерживали». Как в Беларуси встречали Анну Гуськову из олимпийского Пекина?-1

VIP-зал аэропорта вместил большое количество встречающих с цветами, которые с волнением ожидали появления наших атлетов. Болельщиков, ценителей спорта, друзей и родных переполняли эмоции счастья, радости и гордости. Ведь каждая олимпийская медаль не только награда спортсмена, но и победа всей страны.  

«Очень сильно переживали, поддерживали». Как в Беларуси встречали Анну Гуськову из олимпийского Пекина?-4

Вы сами следили за выступлениями наших спортсменов, болели, переживали?
Конечно. Мы на постоянной основе мониторили результаты, очень сильно переживали, поддерживали нашу сборную. И видите, все не зря: у нас есть показатели, результаты. Это очень радует.  

«Очень сильно переживали, поддерживали». Как в Беларуси встречали Анну Гуськову из олимпийского Пекина?-7

Артем Шукалович, корреспондент СТВ:  
Встречать медалистов топовых международных спортивных турниров в VIP-зале Национального аэропорта Минск стало уже доброй традицией. Таких почестей удостаиваются только те, кто внес действительно весомый вклад в историю белорусского спорта. А потому хочется пожелать, чтобы это помещение никогда не пустовало.  

«Очень сильно переживали, поддерживали». Как в Беларуси встречали Анну Гуськову из олимпийского Пекина?-10

Читайте также:  

Анна Гуськова о серебре на Олимпиаде: «Не могу поверить своим глазам, что это произошло»

Михаил Курлович о серебре Гуськовой на ОИ: мы взяли медаль в тяжелейших условиях, это дорогого стоит

«Смешанные чувства: и приятно, и непонятно, как в космосе». Анна Гуськова поделилась эмоциями по прилету в Минск

# Зимняя Олимпиада # общество # Анна Гуськова # Артем Шукалович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Здесь и живопись, и графика, и скульптура. Национальный художественный музей Беларуси получил 2 новых здания
19 февраля 2022 12:28

Здесь и живопись, и графика, и скульптура. Национальный художественный музей Беларуси получил 2 новых здания

Через QR-код можно узнать весь список поправок. В Бресте волонтёры призывают к участию в референдуме
19 февраля 2022 12:06

Через QR-код можно узнать весь список поправок. В Бресте волонтёры призывают к участию в референдуме

Президенты Беларуси и России наблюдают за ходом учений стратегических сил с пусками баллистических ракет
19 февраля 2022 10:48

Президенты Беларуси и России наблюдают за ходом учений стратегических сил с пусками баллистических ракет