«Очень сильно переживали, поддерживали». Как в Беларуси встречали Анну Гуськову из олимпийского Пекина?

Новости Беларуси. Белорусские фристайлисты вернулись с пекинской Олимпиады. В аэропорту их ждали родные и близкие, а также функционеры спортивной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские фристайлисты вернулись с пекинской Олимпиады. В аэропорту их ждали родные и близкие, а также функционеры спортивной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
VIP-зал аэропорта вместил большое количество встречающих с цветами, которые с волнением ожидали появления наших атлетов. Болельщиков, ценителей спорта, друзей и родных переполняли эмоции счастья, радости и гордости. Ведь каждая олимпийская медаль не только награда спортсмена, но и победа всей страны.
– Вы сами следили за выступлениями наших спортсменов, болели, переживали?
– Конечно. Мы на постоянной основе мониторили результаты, очень сильно переживали, поддерживали нашу сборную. И видите, все не зря: у нас есть показатели, результаты. Это очень радует.
Артем Шукалович, корреспондент СТВ:
Встречать медалистов топовых международных спортивных турниров в VIP-зале Национального аэропорта Минск стало уже доброй традицией. Таких почестей удостаиваются только те, кто внес действительно весомый вклад в историю белорусского спорта. А потому хочется пожелать, чтобы это помещение никогда не пустовало.
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