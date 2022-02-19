Здесь и живопись, и графика, и скульптура. Национальный художественный музей Беларуси получил 2 новых здания

Новости Беларуси. Вена. Амстердам. Берлин. Минск. Свершилось! В столице появился свой музейный квартал. Остров сокровищ. Национальный художественный пополнился двумя новыми зданиями. На Маркса, 24 разместился новый выставочный корпус. Кирова, 25 стал домом для реставраторов. Есть все условия, чтобы сберечь шкатулку ценностей и достойно показать как свои, так и зарубежные бриллианты, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Сергей Вечер, заместитель генерального директора по общим вопросам и реставрации Национального художественного музея Республики Беларусь:

Наш музей праводзіць ні адзін дзясятак самых розных выстаў і з уласных фондаў, і мастакоў, калекцыянераў, замежных праектаў, і вельмі часта проста не хапала плошчы. Цяпер у нас звыш 800 квадратных метраў, дадатковыя 4 залы выставачныя, добра прыстасаваныя. Асвятленне, тэмпературна-вільготны рэжым, усе гэтыя сістэмы тут прысутнічаюць.

Екатерина Изофатова, заведующий отделом белорусского искусства 20-21-го веков Национального художественного музея Республики Беларусь:

За счет фреймовых светильников, которые создают на некоторых полотнах эффект жидкокристаллического экрана, можно рассмотреть движение кисти художника, те световые акценты, которые он выставлял. У нас появилось новое оборудование, больше возможностей, чтобы демонстрировать произведения декоративно-прикладного искусства, чтобы больше показывать скульптуры. Метры вдохновения соединили переходными галереями. Теперь совершать променад по выставкам можно, не выходя на улицу. А культурный субботник начать с чашечки эспрессо и круассана. Арт-магазин и кофейня оформлены вкусно.

Мария Фрунзе, специалист сектора маркетинга научно-просветительского отдела Национального художественного музея Республики Беларусь:

Здесь интересно, потому что у нас очень много литературы по искусству Беларуси и зарубежному. Мы стараемся отбирать самое топовое. Мы делали осенью коллекцию с нашими картинами, это были маски. Также проходит выставка «Передвижники. Реализм. Просвещение. Бизнес», и мы с нашим отечественным производителем одежды сделали такую коллаборацию. Сумки представлены, майки, свитшоты. Хочу отметить, что это все сделано в Беларуси.

По соседству с эксклюзивными сувенирами шкафчик для детей. Занимательная литература поможет родителям познакомить почемучек с Моне и Шагалом. Хитовыми стали постеры по картинам Анатолия Волкова. Ретро-Минск с шапками-ушанками и апельсинами в авоськах – ностальжи. А мы улетаем в космические экспозиционные залы. Стильные интерьеры. Масштаб. Безбарьерная среда и подъемники сделают свидания с живописью доступными для всех.

Елена Карпенко, заведующий отделом древнебелорусского искусства Национального художественного музея Республики Беларусь:

Выставка называется «Спасенные художественные ценности», посвящена она работе наших реставраторов за последние несколько лет. И на ней представлены произведения, которые никогда раньше не публиковались, не выставлялись. Многие из них открыты совсем недавно для зрителей из-под потемневшего лака, восстановлен красочный слой. Основные сюжеты на этой выставке – это Богоматерь с младенцем разных иконографических изводов «Умиление», «Одигитрия», любопытный сюжет акафист Богоматери, повествующий о защите Константинополя благодаря ризе Богоматери, опущенной в воды.

Светлана Прокопьева, заведующий отделом зарубежного искусства Национального художественного музея Республики Беларусь:

Мы находимся в той части, которая должна представить результат работ наших реставраторов в области русского и европейского искусства. Здесь и живопись, и графика, и скульптура, и прикладное искусство, здесь мастера как древнего периода, так и те, кто работал на рубеже 19-20 столетия. В ближайшее время мы готовим выставочный проект, посвященный 150-летию со дня рождения известного белорусского мастера Бялыницкого-Бирули. Много интересных, вкусных выставочных проектов мы запланировали на 2022 год.

Заглянем в закулисье к тем, благодаря кому живут шедевры. В музее трудится самая большая служба реставраторов в стране. 20 уникальных специалистов, как хирурги, возрождают из пепла полотна, металл, керамику, дерево. По тканям и вовсе три профи. А в недрах музея, только представьте, 1 500 материалов от народной одежды до церковных облачений. Теперь для благородной миссии откроются новые возможности. Достояние приумножится. Просторные мастерские оснащены по последнему слову техники.

Ольга Коноплева, художник-реставратор по тканям Национального художественного музея Республики Беларусь:

Большой утюжильный стол с подогревом – это тоже большое подспорье, особенно когда нам нужны сложные ткани, фактуры проутюжить или пропарить, этот агрегат нам очень поможет. У нас появилось гораздо больше мест хранения. Нам нужно в процессе реставрации хранить разные предметы и в подвешенном состоянии, и в разложенном состоянии. Поэтому мы очень рады. Что касается помывки предметов, появилась возможность фрагменты здесь какие-то на месте сделать.

Дмитрий Жалевич, заведующий сектором реставрации декоративно-прикладного искусства Национального художественного музея Республики Беларусь:

Большой плюс – это температурно-влажностный режим, что важно для старых вещей. Я занимаюсь полихромной скульптурой – это деревянная основа, на нее уже наносился грунт, сверху расписывалась краской либо золотилось, серебрилось. В данный момент я занимаюсь укреплением колонны – это сакральная вещь из церкви. Появилась у нас комната специальная для отделки, покрытия лаком, с хорошей вытяжкой, уже более безопасна для организма при работе с химией.

Обогатили храм света восемь фондохранилищ и научная библиотека в 40 000 единиц. Но на этом грандиозная стройка не заканчивается. В планах обновить главный и административный корпусы. Обустроить уютный дворик со скульпторами. В программе кинопоказы, лекции и даже ресторан.