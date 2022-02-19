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«Смешанные чувства: и приятно, и непонятно, как в космосе». Анна Гуськова поделилась эмоциями по прилёту в Минск

19 февраля 2022 11:37
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Новости Беларуси. Белорусские фристайлисты вернулись с пекинской Олимпиады. В аэропорту их ждали родные и близкие, а также функционеры спортивной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В числе встречающих была и съемочная группа Артема Шукаловича. Подробности в его материале.  

«Смешанные чувства: и приятно, и непонятно, как в космосе». Анна Гуськова поделилась эмоциями по прилёту в Минск-1

Артем Шукалович, корреспондент СТВ:
В Национальном аэропорту яблоку было негде упасть, и это неудивительно, ведь мы ждали возвращения на родину из Поднебесной наших фристайлистов, в том числе и серебряную медалистку Игр Анну Гуськову.  

«Смешанные чувства: и приятно, и непонятно, как в космосе». Анна Гуськова поделилась эмоциями по прилёту в Минск-4

VIP-зал аэропорта вместил большое количество встречающих с цветами, которые с волнением ожидали появления наших атлетов.

«Смешанные чувства: и приятно, и непонятно, как в космосе». Анна Гуськова поделилась эмоциями по прилёту в Минск-7

Болельщиков, ценителей спорта, друзей и родных переполняли эмоции счастья, радости и гордости. Ведь каждая олимпийская медаль не только награда спортсмена, но и победа всей страны. С поздравлениями спортсменов встретила официальная делегация.  

«Смешанные чувства: и приятно, и непонятно, как в космосе». Анна Гуськова поделилась эмоциями по прилёту в Минск-10

Анна Гуськова, серебряная медалистка Олимпийских игр:
Смешанные чувства: и приятно, и непонятно, как в космосе. Очень довольна, что эта Олимпиада завершилась, завершилась хорошо. Поэтому сейчас со спокойной душой несколько дней можно отдохнуть и осознать, что вообще произошло в Пекине-2022.  

Каждая Олимпиада сложная по-своему, и эта была тоже сложная. Но хочу отметить, что Олимпиада в Пекине была настолько здоровская, вообще обалденная. И все было классно. Тройные сальто не первый раз прыгать, поэтому собралась и все на высшем уровне сделала.  

«Смешанные чувства: и приятно, и непонятно, как в космосе». Анна Гуськова поделилась эмоциями по прилёту в Минск-13

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# Зимняя Олимпиада # Анна Гуськова # Артем Шукалович # Фотофакт

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