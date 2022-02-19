Через QR-код можно узнать весь список поправок. В Бресте волонтёры призывают к участию в референдуме

Новости Беларуси. Когда важен голос каждого. Брестские волонтеры выступили в поддержку предстоящего референдума. На улицах города они раздают информационные листовки и призывают каждого к участию в голосовании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В составе молодежного десанта – учащиеся колледжей и студенты. Брестский ЦУМ, центральный рынок, а также крупные супермаркеты и торговые центры – для акции выбрали самые оживленные места в городе. График работы волонтеров отведен под часы пик – обеденный перерыв и после 17:00.
Илья Цвор, студент Брестского государственного технического университета:
Наша обязанность – информировать граждан Беларуси о том, что будет 27 числа проходить референдум. Мы раздаем листовки, на которых написана дата. И на обратной стороне находится QR-код, через который можно перейти на сайт и узнать весь список поправок, которые будут внесены в Конституцию.