Михаил Курлович о серебре Гуськовой на ОИ: мы взяли медаль в тяжелейших условиях, это дорогого стоит

Михаил Курлович, старший тренер национальной команды по фристайлу:

Безусловно, довольны. Мы взяли медаль в тяжелейших условиях, в сложнейшем месте. Как я уже говорил, у нас там не было теста, мы ехали на новый склон, ни разу там не прыгав, не зная ни погоду. Я думаю, все, кто смотрели, видели и стену специальную защитную от ветра. Естественно, она была неспроста. Сильный мороз, сильный ветер – соревноваться в таких условиях очень тяжело и вернуться с медалью – это дорогого стоит.