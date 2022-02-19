Михаил Курлович о серебре Гуськовой на ОИ: мы взяли медаль в тяжелейших условиях, это дорогого стоит

Новости Беларуси. Белорусские фристайлисты вернулись с пекинской Олимпиады. В аэропорту их ждали родные и близкие, а также функционеры спортивной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские фристайлисты вернулись с пекинской Олимпиады. В аэропорту их ждали родные и близкие, а также функционеры спортивной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Михаил Курлович, старший тренер национальной команды по фристайлу:
Безусловно, довольны. Мы взяли медаль в тяжелейших условиях, в сложнейшем месте. Как я уже говорил, у нас там не было теста, мы ехали на новый склон, ни разу там не прыгав, не зная ни погоду. Я думаю, все, кто смотрели, видели и стену специальную защитную от ветра. Естественно, она была неспроста. Сильный мороз, сильный ветер – соревноваться в таких условиях очень тяжело и вернуться с медалью – это дорогого стоит.
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