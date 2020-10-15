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«Очень раскаиваюсь. Потому что Лукашенко хотя бы пенсии платит». Мужчина о том, зачем приехал в Минск на несанкционированную акцию

15 октября 2020 08:43
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Новости Беларуси. Более 250 уголовных дел и свыше 3 тысяч человек, привлеченных к административной ответственности. Правоохранители продолжают работу по выявлению лиц, которые устраивают беспорядки в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В органах правопорядка напоминают: участие в несанкционированных акциях незаконно.

Чего приехал в Минск?   

«Очень раскаиваюсь. Потому что Лукашенко хотя бы пенсии платит». Мужчина о том, зачем приехал в Минск на несанкционированную акцию-1

К сестре, я же объясняю. И вот случайно… Эта ее подружка... И попал случайно к вам. Ее Катя зовут, это она меня накинула. Я вообще ничего не брал.

Что ты там делал в этот момент?

Я ничего. Я пытался убежать, потому что мне говорили, что вас все боятся. Поэтому я пытался убежать. Я сам колхозник, с колхоза, с деревни.  

Когда ты приехал?

Я вчера приехал одежду покупать себе. Понимаете, моей маме 72 года. Ей пенсию платят – платят, я тракторист, старший брат лесником работает. Так что еще надо?  
Очень раскаиваюсь, очень раскаиваюсь… Потому что Лукашенко хотя бы пенсии платит, хотя бы в колхозе работа есть какая-то, техника поступает.  
Зачем я в этот Минск приехал? Зачем я одежду покупал?  

«Очень раскаиваюсь. Потому что Лукашенко хотя бы пенсии платит». Мужчина о том, зачем приехал в Минск на несанкционированную акцию-4

Среди протестующих появились организованные преступные группы, которые приходят на митинги с ножами, газовыми баллончиками и в профессиональной военной амуниции. Угроза возрастает в первую очередь для мирного населения.

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# Акции протеста # общество # Татьяна Савчик # Александр Лукашенко # Фотофакт

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