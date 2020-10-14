«Просто коллекционирую». В Минске задержали парня с ножами и балаклавой

Новости Беларуси. Отдельные вечерние «прогулки» по Минску сложно назвать мирными. С наступлением темноты в разных районах столицы подстрекатели строят баррикады, жгут покрышки, перекрывают дороги, мешая проезду общественного транспорта и машин скорой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поведение митингующих уже открыто можно называть бандитизмом. У некоторых задержанных случайным образом в рюкзаках оказываются ножи, газовые баллончики и балаклавы.
Ночью в Советское РУВД Минска бросали коктейли Молотова
– Нож второй твой?
– Да, мой.
– С какой целью с собой носишь?
– Я занимался столярным делом и вообще просто коллекционирую ножи.
– Маску зачем с собой брал?
– Маску мне подарили друзья. Я с ней фоткался.
Тем временем в отделения милиции по всей стране поступают звонки от белорусов, которые благодарят правоохранителей за работу и просят остановить митингующих (читайте здесь).
Люди хотят спокойной жизни.