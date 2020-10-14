«Просто коллекционирую». В Минске задержали парня с ножами и балаклавой

Новости Беларуси. Отдельные вечерние «прогулки» по Минску сложно назвать мирными. С наступлением темноты в разных районах столицы подстрекатели строят баррикады, жгут покрышки, перекрывают дороги, мешая проезду общественного транспорта и машин скорой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

– Нож второй твой?

– Да, мой.

– С какой целью с собой носишь?

– Я занимался столярным делом и вообще просто коллекционирую ножи.

– Маску зачем с собой брал?

– Маску мне подарили друзья. Я с ней фоткался.