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«Просто коллекционирую». В Минске задержали парня с ножами и балаклавой

14 октября 2020 07:11
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Новости Беларуси. Отдельные вечерние «прогулки» по Минску сложно назвать мирными. С наступлением темноты в разных районах столицы подстрекатели строят баррикады, жгут покрышки, перекрывают дороги, мешая проезду общественного транспорта и машин скорой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Просто коллекционирую». В Минске задержали парня с ножами и балаклавой-1

Поведение митингующих уже открыто можно называть бандитизмом. У некоторых задержанных случайным образом в рюкзаках оказываются ножи, газовые баллончики и балаклавы.

Ночью в Советское РУВД Минска бросали коктейли Молотова

«Просто коллекционирую». В Минске задержали парня с ножами и балаклавой-4

Нож второй твой?
Да, мой.
С какой целью с собой носишь?
Я занимался столярным делом и вообще просто коллекционирую ножи.
Маску зачем с собой брал?
Маску мне подарили друзья. Я с ней фоткался.

«Просто коллекционирую». В Минске задержали парня с ножами и балаклавой-7

Тем временем в отделения милиции по всей стране поступают звонки от белорусов, которые благодарят правоохранителей за работу и просят остановить митингующих (читайте здесь).

Люди хотят спокойной жизни. 

# Акции протеста # происшествия # Илона Волынец # Фотофакт

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