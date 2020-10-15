«Я почувствовала, что мне что-то мешает внутри». Почему так важно знать о профилактике рака молочной железы?

Профилактика рака молочной железы – в приоритетах у медиков всего мира. Ежегодно 15 октября проводится Всемирный день борьбы с этим страшным недугом. Еще один повод обратить внимание на проблемы онкологии груди. Только в Беларуси ежегодно выявляются свыше пяти тысяч новых случаев.

Глафира Ивановна о раке знает не понаслышке. Женщине выпало серьезное испытание. Увеличенный лимфатический узел в области груди привел к серьезной опухоли. Глафира Байковская:

Я почувствовала, что мне что-то мешает внутри, поехала на обследование и они удивились. Говорят: «Как это вы все сами обнаруживаете?». Я говорю: «Не знаю, наверное, я чувствую свой организм».

Шок, ряд операций, долгий период восстановления и неизвестность – все довелось пережить этой храброй женщине. Глафира Ивановна:

Я любила работать, у меня дача была, выращивала все, помогала детям. Должен был родиться правнук и меня это подстегнуло. Я думаю: мне надо жить, мне надо правнука увидеть, хотя бы чтобы появился на свет. А потом как появился, мне захотелось дальше в ясли отправить, потом в сад, потом в школу, сейчас уже ходит в третий класс.

Обращать внимание на свои грудные железы стоит и мужчинам. Они также подвержены этому заболеванию, хотя в основном это все же женский диагноз. Сергей Красный, заместитель директора по научной работе РНПЦ ОМР имени Н. Н. Александрова:

Сейчас женщины рожают намного позже. Один ребенок в семье, а не 5-7, как это было принято раньше. Отсутствие грудного вскармливания, аборты, которые являются очень мощным срывом гормональным, – все это может приводить к развитию злокачественных опухолей.

Ранняя диагностика, уверяют врачи, – это чаще всего благоприятный исход болезни. Статистика выздоровления при выявлении недуга на первой и второй стадиях несомненно радует. В 98% случаев рак удается победить. Именно потому не только 15 числа, но и весь октябрь в разных странах мира акцент в медклиниках на бесплатную диагностику и консультации.

В Беларуси осуществляется весь спектр мер противораковой борьбы. Проведение своевременной диагностики, хирургических вмешательств, применение лекарственной и лучевой терапии позволяют взять онкологию под контроль.

Павел Моисеев, врач-онколог (заведующий отделением противораковой борьбы) РНПЦ ОМР имени Н. Н. Александрова:

Одним из способов выявления опухоли молочной железы на ранних стадиях является маммографический скрининг. Он заключается в выполнении рентгенологического исследования – маммографии у женщин, начиная от 50 и заканчивая 69 годами.

Рак – заболевание коварное. На ранних стадиях он может никак не проявлять себя. Вот почему так важно ответственно отнестись к профилактике онкологии. Павел Моисеев:

Конечно, в идеале было бы рожать женщинам по пять детей, кормить их естественным образом и это было бы лучшей профилактикой. Но мы понимаем, в какое время мы живем, поэтому здоровый образ жизни, внимательное отношение к своему здоровью и к здоровью своих близких.