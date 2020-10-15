Президент поздравил работников фармацевтической и микробиологической промышленности с профессиональным праздником

Новости Беларуси. О тех, кто каждый день работает с медпрепаратами. Работники фармацевтической и микробиологической промышленности отмечают профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. О тех, кто каждый день работает с медпрепаратами. Работники фармацевтической и микробиологической промышленности отмечают профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно эти специалисты вносят достойный вклад в сохранение и укрепление здоровья нации. Сфера прошла большой путь: от выпуска скромной линейки лекарств до современного многопрофильного производства сложнейших медицинских препаратов.
С праздником работников фармпромышленности поздравил Президент.