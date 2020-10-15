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Президент поздравил работников фармацевтической и микробиологической промышленности с профессиональным праздником

15 октября 2020 08:10
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Новости Беларуси. О тех, кто каждый день работает с медпрепаратами. Работники фармацевтической и микробиологической промышленности отмечают профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Президент поздравил работников фармацевтической и микробиологической промышленности с профессиональным праздником-1

Именно эти специалисты вносят достойный вклад в сохранение и укрепление здоровья нации. Сфера прошла большой путь: от выпуска скромной линейки лекарств до современного многопрофильного производства сложнейших медицинских препаратов. 

С праздником работников фармпромышленности поздравил Президент.  

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт # Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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