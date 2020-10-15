О демографии и здравоохранении. Что обсудят на диалоговых площадках в Минске и Могилёве

Новости Беларуси. Диалоговые площадки продолжают работу по всей Беларуси. Это возможность не только публично высказать свое видение изменений в Конституции, но и принять участие в общественной дискуссии по поводу нашего общего будущего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любой гражданин может принять участие в формировании Конституции. Что уже предложили белорусы?

Сегодня, 15 октября, такой большой разговор состоится в Минске. Ключевыми темами станут вопросы демографии и здравоохранения. Такая же площадка откроется и в Могилеве.