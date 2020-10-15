Прямой эфир

О демографии и здравоохранении. Что обсудят на диалоговых площадках в Минске и Могилёве

15 октября 2020 07:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Диалоговые площадки продолжают работу по всей Беларуси. Это возможность не только публично высказать свое видение изменений в Конституции, но и принять участие в общественной дискуссии по поводу нашего общего будущего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любой гражданин может принять участие в формировании Конституции. Что уже предложили белорусы?

Сегодня, 15 октября, такой большой разговор состоится в Минске. Ключевыми темами станут вопросы демографии и здравоохранения. Такая же площадка откроется и в Могилеве.  

О демографии и здравоохранении. Что обсудят на диалоговых площадках в Минске и Могилёве-1

Все озвученные идеи направят в оргкомитет по подготовке Всебелорусского народного собрания. Это и станет основой программы социально-экономического развития нашей страны.  

# Конституция # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
От охраны колонн до противодействия радикальным элементам. Какие задачи отрабатывают на учении «Нерушимое братство – 2020»
15 октября 2020 07:36

От охраны колонн до противодействия радикальным элементам. Какие задачи отрабатывают на учении «Нерушимое братство – 2020»

Минтруда: посмотрим, как расширить рамки по адресной помощи для семей с двумя детьми
15 октября 2020 06:42

Минтруда: посмотрим, как расширить рамки по адресной помощи для семей с двумя детьми

Система здравоохранения Беларуси готова ко второй волне коронавируса
15 октября 2020 06:20

Система здравоохранения Беларуси готова ко второй волне коронавируса