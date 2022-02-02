Формирования из Украины поставили на белорусскую границу. Лазуткин рассказал, где раньше воевали эти батальоны

Новости Беларуси. Подразделения территориальной обороны, которые Киев размещает на границе с Беларусью, сформированы из состава бывших добровольческих батальонов, которые ранее действовали на востоке Украины. В Киеве эти части называют наиболее боеспособными и готовыми к отражению якобы российской агрессии с территории Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, какое место на самом деле занимают эти подразделения в структуре Вооруженных Сил Украины – в материале Андрея Лазуткина.

Андрей Лазуткин, политолог:

Поскольку нам который месяц обещают войну с Украиной, мы решили посмотреть, что там происходит в силовых структурах у вероятного противника. А происходят там новогодние приемы. И чтобы немного разбавить мрачную военную тему, давайте посмотрим добрый новогодний праздник у Володи Зеленского.

А кто этот молодой человек? Он, наверно, какой-то важный военный, его на приеме покажут раз пять. И почему он в форме, но с неуставной бородой?

А своей бородой он показывает, что он из подразделения, которое никаким армейским уставам не подчиняется. Это тот самый правый сектор. Их несколько раз чистили сбушники, пытались разоружить и поставить под контроль. Но это только раздать оружие просто, а назад вы его не получите. И до сегодняшнего дня правый сектор – это единственное подразделение, которое не вошло ни в состав МВД, ни в состав ВСУ. То есть вы вроде бы президент, но отдать приказ вы им не можете. Например, вы говорите: надо соблюдать минские соглашения и отвести войска на такую-то линию. А эти ребята говорят: а мы вам не подчиняемся, не за то майдан стоял.

И не отходят, а, наоборот, бьют по Донецку из гаубицы. И мирные переговоры снова срываются.

И какое совпадение, вот этот парень из правого сектора с новогоднего приема в репортаже [ресурс, признанный в Беларуси экстремистским – прим. ред.], где он жалуется американцу, что ВСУ, то есть регулярная армия, не дает им нормально воевать.

Это самостоятельная сила, которая никому не подчиняется. И Зеленскому приходится с ними заигрывать, давать этим мальчикам высшую госнаграду – Героя Украины и сажать к себе на новогодний прием. Это жест – ребята, я вас уважаю, давайте дружить. А за что ему дали Героя? За неподчинение армейским приказам или за работу с американцами – хорошие интервью давал? Такая награда – это вообще плевок в любых нормальных военных, если там они остались.

А теперь подумайте, кому выгодны такие подразделения, которые никому не подчиняются и задача которых – срывать любые мероприятия по перемирию? Конечно, американцам. То есть что бы ни решил Зеленский, у него есть структуры, которые все сделают наоборот, как надо не президенту, а Штатам. Это к вопросу о независимости. Андрей Лазуткин:

А что это за люди? Что у них в голове? У нас принято считать, что они все бандеровцы, то есть жители Западной Украины. Но все не так просто. Когда шли боевые действия, в эти батальоны приехал целый интернационал из Европы. Вы думаете, это приехали поклонники Бандеры или Шухевича? Они даже фамилий таких не знают. Там у них свои герои. Это Брейвик, который 10 лет назад совершил теракт – убил 77 человек и ранил 150. Он отбывает срок в Норвегии, и чтобы было не так скучно сидеть, пишет ходатайства о досрочном освобождении.

Как видите, ему в суде даже руки не заломали. И условия заключения очень мягкие – он живет в квартире с компьютером, тренажерами и читает книжки. Что, кстати, не сильно отличается от ковидных ограничений в Европе. Тут еще непонятно, кто на свободе, а кто сидит, потому что обычному европейцу подымать правую руку нельзя, а ему можно. Но если вы будете убивать людей в Норвегии, вам за это дадут 20 лет. А если вы поедете убивать людей на восток Украины, то вам дадут форму, автомат, почет и уважение президента. Конечно, члены нацистских группировок туда с удовольствием поехали. И вы думаете, их интересует история Украины, какие-то украинские ценности? Если вы правильный нацист, то русские, украинцы, белорусы – без разницы – для вас грязь, что-то типа животных, люди второго сорта.

Нет, их привлекала сама идея, что в государстве могут быть вооруженные формирования, которые сами себе власть. Это примерно как СА и СС в Германии, еще до того, как Гитлер пришел к власти. То есть вооруженные отряды, которые подчиняются только своему командиру и делают, что хотят. Такого в Европе давно не было. Но есть и те, кто по соображениям идейным поехал резать русских. Из наших бывших республик.

Он с оружием на «ты» с 14 лет, воевал в Абхазии, Чечне и родной Грузии. Мамука Мамулашвили – командир грузинского национального легиона уже более года на передовой воюет на украинской стороне.

Это идеологическая борьба, и для нас это намного важнее, чем сейчас отсиживаться в Грузии и ничего не делать. Много украинцев положили головы за Грузию.

Андрей Лазуткин:

И вы думаете, они там воевали? Нет, это же опасно, могут и убить. Главной задачей этих волонтеров было устрашение местного населения. Надо было остановить быстрый переход территорий под ДНР, для чего они грабили и убивали жителей прифронтовых районов, которые считались ненадежными. И если на такую грязную работу поставить украинцев, даже западных, у них могут возникнуть сомнения в такой задаче. А если это непонятно кто – иностранные добровольцы, да еще неонацисты, они с удовольствием займутся убийствами. У них на родине за такое дают пожизненное, а здесь дают оружие и паек. То есть получилось, как с ИГИЛом – туда ехали воевать не за веру и Аллаха, а просто убийцы и садисты, любители отрезать головы. Андрей Лазуткин:

И, конечно, война в таких условиях разлагает армию, превращает ее в банду, в ОПГ. И уже через год войны Порошенко не знал, что с ними делать, самых отмороженных начали сажать. Вот съемка из суда над батальоном «Торнадо». Как видите, там и белорусы были.

И многих его дружков мы потом увидим на протестах в 2020 году. Кстати, это не российская пропаганда, это кадры [ресурса, признанного в Беларуси экстремистским – прим. ред.]. Вот поэтому гражданство никому и не давали и мягко пытались выкинуть из страны. А как только власть Порошенко окрепла, эти батальоны начали расформировывать и передавать в другие структуры. Цель была понятна – уменьшить их влияние, но в итоге их идеология начала расползаться по Вооруженным Силам и по МВД. К сожалению, там теперь полно таких же.