«Ни один кубометр не пропадёт». Первый замминистра лесного хозяйства оценил последствия январских ураганов

Новости Беларуси. Лесничества продолжают наводить порядок в белорусских лесах после январских ураганов. По предварительным данным, в результате непогоды в стране пострадало более 15 тысяч гектаров леса. Больше остальных досталось могилевскому региону, где стихия повредила каждое третье дерево, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О своих первых эмоциях после урагана работники лесничества вспоминают с горечью. Всего за несколько часов стихия в прямом смысле завалила многолетнюю работу лесоводов. Текущие дела пришлось поставить на паузу и полностью переключиться на разборку погибших деревьев. Стратегия одна – быстро и качественно собрать поваленный лес, чтобы древесина не потеряла в качестве.

Александр Драгун, первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:

Безусловно, это неприятный момент, когда мы растим годами леса, и вот в одночасье они превращаются в то, что мы видим. Но ни один кубометр не пропадет, мы все переработаем.

На территории Вильчицкого лесничества от непогоды пострадало 40 участков леса. Пятую часть из них уже удалось разобрать. В этом непростом деле хорошее подспорье – современная техника. Одна такая машина заменяет работу 10 человек. Лесхозам круглосуточно помогают частные фирмы, вальщики работают без выходных. Мало разгрести лес, его нужно распилить и вывезти. Следом убрать ветки и мусор. Позже подготовить место для высадки новых деревьев.

Андрей Савонькин, лесничий Вильчицкого лесничества Могилевского лесхоза:

Весной на данных наших площадях будут проведены лесовосстановительные работы. Это посадка леса, уборка всех ветвей, что остались после наших рубок. В принципе, лес мы посадим.

Юлия Мычка, корреспондент:

Больше всего в Могилевской области досталось Быховскому району. Стихия здесь была беспощадна и вырывала деревья прямо с корнями. Но лесоводы сказали не драматизировать ситуацию и пообещали, что уже в следующем году здесь начнут восстанавливать лес.

Олег Селих, главный лесничий Могилевского лесохозяйственного объединения:

Первостепенная задача – эти участки обнаружить разными способами, то есть мы ходим по лесам, наша лесная охрана – все задействованы в этой работе. Конечно же, используем, если позволяет погода, летательные аппараты. У нас есть квадрокоптеры.

У работников Быховского лесхоза работы прибавилось как минимум вдвое. Деловая древесина отправляется на глубокую переработку, низкосортная – на изготовление паллетных заготовок и поддонов. Новое производство уже загружено на 120 %.

Виктор Кузнецов, директор Быховского лесхоза:

Наш цех на сегодняшний день, который мы построили и запустили в 2021 году, настроен на переработку мелкотоварной низкосортной древесины мягколиственных и хвойных пород, в том числе и сухостоя.