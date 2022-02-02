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«Ни один кубометр не пропадёт». Первый замминистра лесного хозяйства оценил последствия январских ураганов

02 февраля 2022 15:00
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Новости Беларуси. Лесничества продолжают наводить порядок в белорусских лесах после январских ураганов. По предварительным данным, в результате непогоды в стране пострадало более 15 тысяч гектаров леса. Больше остальных досталось могилевскому региону, где стихия повредила каждое третье дерево, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ни один кубометр не пропадёт». Первый замминистра лесного хозяйства оценил последствия январских ураганов-1

О своих первых эмоциях после урагана работники лесничества вспоминают с горечью. Всего за несколько часов стихия в прямом смысле завалила многолетнюю работу лесоводов. Текущие дела пришлось поставить на паузу и полностью переключиться на разборку погибших деревьев. Стратегия одна – быстро и качественно собрать поваленный лес, чтобы древесина не потеряла в качестве.

«Ни один кубометр не пропадёт». Первый замминистра лесного хозяйства оценил последствия январских ураганов-4

Александр Драгун, первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:
Безусловно, это неприятный момент, когда мы растим годами леса, и вот в одночасье они превращаются в то, что мы видим. Но ни один кубометр не пропадет, мы все переработаем.

«Ни один кубометр не пропадёт». Первый замминистра лесного хозяйства оценил последствия январских ураганов-7

На территории Вильчицкого лесничества от непогоды пострадало 40 участков леса. Пятую часть из них уже удалось разобрать. В этом непростом деле хорошее подспорье – современная техника. Одна такая машина заменяет работу 10 человек. Лесхозам круглосуточно помогают частные фирмы, вальщики работают без выходных. Мало разгрести лес, его нужно распилить и вывезти. Следом убрать ветки и мусор. Позже подготовить место для высадки новых деревьев.

«Ни один кубометр не пропадёт». Первый замминистра лесного хозяйства оценил последствия январских ураганов-10

Андрей Савонькин, лесничий Вильчицкого лесничества Могилевского лесхоза:
Весной на данных наших площадях будут проведены лесовосстановительные работы. Это посадка леса, уборка всех ветвей, что остались после наших рубок. В принципе, лес мы посадим.

«Ни один кубометр не пропадёт». Первый замминистра лесного хозяйства оценил последствия январских ураганов-13

Юлия Мычка, корреспондент:
Больше всего в Могилевской области досталось Быховскому району. Стихия здесь была беспощадна и вырывала деревья прямо с корнями. Но лесоводы сказали не драматизировать ситуацию и пообещали, что уже в следующем году здесь начнут восстанавливать лес.

«Ни один кубометр не пропадёт». Первый замминистра лесного хозяйства оценил последствия январских ураганов-16

Олег Селих, главный лесничий Могилевского лесохозяйственного объединения:
Первостепенная задача – эти участки обнаружить разными способами, то есть мы ходим по лесам, наша лесная охрана – все задействованы в этой работе. Конечно же, используем, если позволяет погода, летательные аппараты. У нас есть квадрокоптеры.

«Ни один кубометр не пропадёт». Первый замминистра лесного хозяйства оценил последствия январских ураганов-19

У работников Быховского лесхоза работы прибавилось как минимум вдвое. Деловая древесина отправляется на глубокую переработку, низкосортная – на изготовление паллетных заготовок и поддонов. Новое производство уже загружено на 120 %.

«Ни один кубометр не пропадёт». Первый замминистра лесного хозяйства оценил последствия январских ураганов-22

Виктор Кузнецов, директор Быховского лесхоза:
Наш цех на сегодняшний день, который мы построили и запустили в 2021 году, настроен на переработку мелкотоварной низкосортной древесины мягколиственных и хвойных пород, в том числе и сухостоя.

«Ни один кубометр не пропадёт». Первый замминистра лесного хозяйства оценил последствия январских ураганов-25

Из-за изменения климата Беларусь все чаще сталкивается со стихиями. Но у лесоводов уже есть опыт в оперативном устранении их последствий. По закону в течение трех лет здесь должны быть высажены новые леса, но ждать никто не будет. Могилевская область благодаря современной фабрике леса способна обеспечить себя самыми качественными семенными материалами.

В Могилевской и Гомельской областях работы по ликвидации последствий урагана планируют завершить к 1 апреля. В остальных регионах расчистку бурелома закончат на месяц раньше.

# Государственная лесная политика # общество # Александр Драгун # Юлия Мычка # Олег Селих # Виктор Кузнецов # Андрей Савонькин # Фотофакт

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