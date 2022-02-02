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«День этот значит всё в жизни». Молодожёны Минска ждут зеркальной даты для росписи. Сколько таких дней в 2022-м?

02 февраля 2022 15:19
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Новости Беларуси. За 2021 год в Минске зарегистрировали почти 15 тысяч браков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Ежегодно количество молодых семей в столице растет. 

Увеличивается средний возраст вступающих в брак. Сейчас семьи создают примерно в 30 лет. Кстати, за красивыми датами пары охотятся постоянно. В 2022 будет сразу несколько таких дней. 

Материал Анастасии Кончиц.  

«День этот значит всё в жизни». Молодожёны Минска ждут зеркальной даты для росписи. Сколько таких дней в 2022-м?-1

Именем Республики Беларусь объявляю вас мужем и женой!  

Именно с этой фразы начинается рождение новой семьи, и, конечно, каждой паре хочется, чтобы день бракосочетания запомнился и стал особенным. 2022-й приготовил для молодоженов сразу несколько красивых дат. Одна из них – 2 февраля. В этот день только в ЗАГС Московского района брак заключили шесть пар.

«День этот значит всё в жизни». Молодожёны Минска ждут зеркальной даты для росписи. Сколько таких дней в 2022-м?-4

Анастасии Кончиц, корреспондент:  
Зеркальные даты – явление очень редкое. В нашем тысячелетии их всего 60. А у красивых сочетаний этого февраля еще и интересный смысл. Нумерологи говорят, что двойка – символ любви, дипломатии и отношений.  

Кирилл и Анастасия – уже оба Кошелевы – вместе давно. К выбору даты подошли ответственно и очень надеются, что двойки принесут им удачу. А расписаться пара решила в полуторжественной обстановке, чтобы этот день запомнился как настоящий праздник.  

«День этот значит всё в жизни». Молодожёны Минска ждут зеркальной даты для росписи. Сколько таких дней в 2022-м?-7

Кирилл Кошелев:  
День этот значит все в жизни. Естественно, я свою супругу очень люблю. Мы эту дату выбирали, она очень красивая. И очень долго. И давно как бы ждали этого дня, этого момента. Поэтому мы очень счастливы и очень любим друг друга.  

Подробности в видеоматериале.  

# Свадьба # общество # Анастасия Кончиц # Кирилл Кошелев # Анастасия Кошелева # Сергей Швед # Екатерина Адякова # Фотофакт

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