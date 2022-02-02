«День этот значит всё в жизни». Молодожёны Минска ждут зеркальной даты для росписи. Сколько таких дней в 2022-м?

Новости Беларуси. За 2021 год в Минске зарегистрировали почти 15 тысяч браков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Ежегодно количество молодых семей в столице растет. Увеличивается средний возраст вступающих в брак. Сейчас семьи создают примерно в 30 лет. Кстати, за красивыми датами пары охотятся постоянно. В 2022 будет сразу несколько таких дней. Материал Анастасии Кончиц.

Именем Республики Беларусь объявляю вас мужем и женой! Именно с этой фразы начинается рождение новой семьи, и, конечно, каждой паре хочется, чтобы день бракосочетания запомнился и стал особенным. 2022-й приготовил для молодоженов сразу несколько красивых дат. Одна из них – 2 февраля. В этот день только в ЗАГС Московского района брак заключили шесть пар.

Анастасии Кончиц, корреспондент:

Зеркальные даты – явление очень редкое. В нашем тысячелетии их всего 60. А у красивых сочетаний этого февраля еще и интересный смысл. Нумерологи говорят, что двойка – символ любви, дипломатии и отношений. Кирилл и Анастасия – уже оба Кошелевы – вместе давно. К выбору даты подошли ответственно и очень надеются, что двойки принесут им удачу. А расписаться пара решила в полуторжественной обстановке, чтобы этот день запомнился как настоящий праздник.