«Фашисты не пощадили никого». Выставка, посвящённая геноциду белорусов в годы войны, открылась в Дзержинске

Новости Беларуси. В Дзержинском историко-краеведческом музее открылась выставка, посвященная геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Экспозиция разделена на несколько блоков. В центре – стенд с картой сожженных фашистами деревень. Всего на территории района уничтожено 29 населенных пунктов. За годы войны погибли более 17 тысяч мирных жителей. На выставке также можно увидеть личные вещи, предметы быта, найденные на территории сожженной деревни Литавец. Сейчас здесь установлен мемориальный комплекс.

Галина Вашкевич, директор Дзержинского историко-краеведческого музея:

Одна из деревень – деревня Литавец. Она и называется, есть слово белорусское «літасць» – пощада. Фашисты не пощадили никого: ни женщин, ни стариков, ни детей. Уничтожены были 196 человек, из них 58 детей. Скульптором Светланой Горбуновой там был создан мемориальный комплекс. Вылепленный рукой художницы барельеф, где показана мирная крестьянская семья. В нашем фонде уже более 40 лет хранятся документы из архива, где рассказывается о работе следственной комиссии, которая в 1946 году работала по выявлению фактов о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в районе.

Владимир Непокупный, прокурор Дзержинского района:

Местами массового злодеяния палачей стали гетто в городе Дзержинске, где были уничтожены не менее 2 тысяч человек, урочище Рыжавка, где фашистами были уничтожены до 15 тысяч человек. Также были полностью уничтожены на территории Дзержинского района такие деревни, как Литавец, Глухое Перхурово, Садковщина, Скирмантово, Любожанка. По делу допрошены десятки свидетелей, среди которых более 40 бывших узников концлагерей и остарбайтеров.