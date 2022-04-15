«Это делает, мне кажется, землю своей». Депутаты Мингорсовета вместе с молодёжью высадили 30 саженцев красного дуба

Новости Беларуси. К масштабному благоустройству и уборке Минска подключилось руководство города, трудовые коллективы и молодежь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Депутаты Мингорсовета вместе с юными активистами благоустроили зеленую зону возле дома № 18 на проспекте Рокоссовского. Вместе высадили около 30 саженцев красного дуба. Они стали продолжением аллеи, которую заложили депутаты еще прошлой весной.

Валерия Болутенко, представитель Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов:

Я непосредственно жительница проспекта Рокоссовского, и мне очень приятно, что моя лепта будет в этом процессе.

Мария Бунина, представитель Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов:

Деревья сажаю в первый раз, но в субботниках принимаю активное участие. Погода абсолютно не мешает, как говорится, у природы нет плохой погоды.

Олег Аврутин, депутат Мингорсовета:

Мы привыкли, что вокруг нас красиво, чисто. Ном не кажется, что субботник занимает не так много времени, всегда приятно посмотреть, что вот это ты сделал сам. Это всегда можно показать детям своим. У нас есть, в Партизанском районе посадили елочки с детьми. И каждый год дети говорят: поехали, посмотрим, как растет, еще что-то. Это делает, мне кажется, землю своей. Человек должен ощущать, что это твой город, твоя земля.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

В горсовете существует такая традиция – мы субботник начинаем с пятницы. Сегодня мы посадим деревья, а завтра уже будем работать в своих избирательных округах. Дорогие минчане, выходите завтра на субботник. Давайте вместе наведем порядок, и сделаем нашу столицу еще лучше, еще краше. Ждем вас!