Уже приобрела билет. Белоруска рассказала, почему так сильно ждёт каждый «Славянский базар»

Новости Беларуси. Иностранные гости и участники Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» смогут посетить форум без визы. Для пересечения границы достаточно будет предъявить билет на мероприятия в Летнем амфитеатре или концертном зале «Витебск». Безвизовый въезд в нашу страну будет разрешен жителям более чем из 70 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2021 году международный форум пройдет с 14 по 19 июля.

По традиции в фестивальные дни в городе царит своя атмосфера. Многие уже не представляют лета без славянского форума, хотя некоторые так и норовят испортить летний праздник, отговаривая артистов не приезжать на фестиваль. Единицы отказавшихся, скорее всего, лишили себя праздника. Виктор Пралич продолжит тему. Июль, Витебск, «Славянский базар». Эти слова за фестивальную историю стали синонимами, а для города на Западной Двине это еще и образ жизни. В Витебске уже давно идет свое летоисчисление – от «базара» до «базара».

Виктор Пралич, корреспондент:

В этом году «Славянский базар в Витебске» пройдет в 30-й раз. На шесть июльских дней фестивальная столица погрузится в свою неповторимую атмосферу. Это не только долгожданные встречи зрителя и артиста в Летнем амфитеатре – одной объединяющей площадкой станет весь Витебск. «Здесь около 700 отзывов». Владелец отеля показал книгу, в которой оставили мнения знаменитые гости «Славянского базара»

Янина Фомичева всегда с предвкушением ждет лета. Особенно июль. Фестивальный город на время форума становится другим. Билет в фестивальное лето уже приобрела. Ждет Николая Баскова. «Славянский базар», признается Янина, – место встречи, которое нельзя изменить.

Янина Фомичева, жительница Витебска:

Мне сложно представить, что июль в нашем городе пройдет без этого фестиваля. Я, например, посещаю его с самого начала, с 1992 года. В детстве я пришла на концерт и до сих пор ежегодно хожу – вся моя семья и все знакомые. Хочу сказать, что всегда очень жду концертов не только в амфитеатре, но и на других площадках.